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МО України: Внесення даних до ЄДРВВ про військових, що беруть участь у бойових діях, має відбуватися протягом п’яти днів

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Уповноважені особи військових частин, які виконують бойові завдання у районах ведення воєнних дій, мають вносити відомості до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) протягом п'яти днів.

Про це повідомили в Міноборони.

"Внесення даних про військових, що безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії рф, має відбуватися протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження. Це дозволить надавати їм статусу учасника бойових дій в автоматичному режимі засобами ЄДРВВ", - зазначили у міністерстві.

При цьому в Міноборони наголошують, що для внесення відомостей до ЄДРВВ щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу у структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони, передбачений окремий порядок. Це стосується тих військових, що були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань.

Міноборони, ЄДРВВ
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