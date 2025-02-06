Агробізнес просить уряд продовжити термін бронювання працівників у галузі АПК

Представники агробізнесу звернулися до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням подовжити термін отримання суб’єктами господарювання статусу критичності та бронювання працівників у галузі АПК до 31 березня 2025 року.
Про це повідомляє український клуб агрорного бізнесу (УКАБ).
Відповідний лист-звернення підписали керівники Всеукраїнського аграрного форуму (ВАФ) – ГС "Аграрний союз України", ГС "Всеукраїнська аграрна рада", Асоціації "Союз птахівників України", ВГО "Українська аграрна конфедерація", Асоціації виробників молока, Асоціації "Свинарі України" та Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".
За словами представників аграрного сектору, ситуація з бронюванням працівників ускладнилася через технічні збої та хакерську атаку на державні реєстри 19 грудня 2024 року. Тому процес отримання статусу критично важливого підприємства та бронювання співробітників фактично було зупинено на місяць. Хоча роботу реєстрів відновили 20 січня 2025 року, наразі існують значні черги в оформленні бронювання, що ставить під загрозу своєчасне завершення процесу до встановленого дедлайну — 28 лютого 2025-го року.
У зверненні наголошується, що через затримки у бронюванні працівників аграрної галузі можуть постраждати стратегічно важливі для економіки України галузі. Задля стабілізації роботи аграрного сектору в умовах воєнного стану спільнота закликає уряд продовжити термін отримання статусу критичності та відповідно продовжити дію вже виданих рішень про бронювання працівників.
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