Зеленський: В нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США, передає телеканал NBC News.
"Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але в нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо", - заявив Зеленський каналу на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Він підкреслив, що не хоче думати про боротьбу з росією без американської підтримки, і не хоче думати, що Україна і США не будуть стратегічними партнерами.
Також Зеленський сказав, що володимир путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для того, щоб укласти угоду про припинення вогню, яка зняла б деякі санкції і дозволила б російським військам перегрупуватися.
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