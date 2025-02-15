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Зеленський: В нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США, передає телеканал NBC News.

"Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але в нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо", - заявив Зеленський каналу на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Він підкреслив, що не хоче думати про боротьбу з росією без американської підтримки, і не хоче думати, що Україна і США не будуть стратегічними партнерами.

Також Зеленський сказав, що володимир путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для того, щоб укласти угоду про припинення вогню, яка зняла б деякі санкції і дозволила б російським військам перегрупуватися.

США, Зеленський
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