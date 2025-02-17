Волтц: Американський народ заслуговує на якусь компенсацію за мільярди, вкладені у війну в Україні

Радник із національної безпеки Майк Волтц вважає, що США заслуговують на "відшкодування" від України за підтримку у боротьбі проти російської агресії й що президент Володимир Зеленський вчинив би "дуже розумно", прийнявши угоду щодо корисних копалин, запропоновану минулого тижня. Його цитує Bloomberg.

"Я не можу уявити кращої гарантії безпеки, ніж спільні інвестиції з президентом Трампом", – сказав Волтц в ефірі Fox News, додавши, що майбутня угода про рідкісноземельні метали є "сама собою захистом" для України.

За його словами, американський народ "заслуговує на те, щоб йому відшкодували витрати, щоб він отримав якусь компенсацію за мільярди, вкладені в цю війну".

"Українці боролися мужньо, вони втратили цілі міста, США та Європа підтримували цю боротьбу, але саме Сполучені Штати, безсумнівно, взяли на себе основний тягар цієї підтримки", – додав він.