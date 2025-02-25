Шмигаль: Відбудова України може коштувати 500 млрд євро

Відбудова України за приблизними підрахунками може коштувати 500 млрд євро.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного засідання уряду та Європейської комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. І це означає, за приблизними підрахунками, що відновлення України буде коштувати 500 млрд євро. Але така відбудова України може стати Magnum opus для Європи - ключовим завданням на роки вперед", - сказав глава уряду.