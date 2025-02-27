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Кабмін: Україна і США створять Інвестиційний фонд відбудови

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Сьогодні Уряд ухвалює рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення Інвестиційного фонду відбудови", - сказав він.

Шмигаль уточнив, що угода матиме шість ключових позицій. Згідно з першою позицією, Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн.

Водночас українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ані у власність США, ані будь-кому іншому.

За третьою позицією, Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природноресурсних активів.

По-четверте, США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

Згідно з п'ятою позицією, зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проєкти відбудови України. За словами прем'єра, йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.

"Шосте, ще один важливий акцент — в угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме", - додав Шмигаль.

Шмигаль
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