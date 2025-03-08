У Міноборони розповіли, хто х військових повинен до 1 квітня подати декларацію про доходи

Певні категорії військовослужбовців повинні до 1 квітня подати декларацію про доходи. Йдеться передусім про керівництво Міноборони, представників ТЦК та СП, ВЛК та ін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«З 1 січня 2025 року розпочався черговий етап подання декларацій за 2024 рік. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають подати декларації до 1 квітня 2025 року через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Нагадаємо, що згідно з законом на період дії воєнного стану деякі категорії військовослужбовців звільнені від подання декларацій», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що звільнені від декларування: військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу); мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу; працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

У Міноборони відзначили, що суб'єкти декларування з-поміж військовослужбовців ЗСУ старшого і вищого офіцерського складу зобов'язані подати декларації протягом 90 днів з дня припинення воєнного стану або звільнення з військової служби.

Втім окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану.

Так, обов’язково мають щорічно подавати декларації: міністри та їх заступники; військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими); члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими); військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони); особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Як підкреслив тимчасово виконувач обов’язків керівника департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони полковник юстиції Сергій Степанян, наразі для військовослужбовців Збройних сил діє відтермінування на подачу декларацій. Водночас закон чітко встановлює перелік осіб з-поміж військовослужбовців, які мають щорічно подавати декларації навіть в умовах воєнного стану.

«Декларування доходів – це не лише вимога законодавства, а й важливий елемент прозорості та суспільної довіри. В умовах воєнного стану обов’язок подання декларацій зберігається лише для окремих категорій військовослужбовців, перелік яких чітко визначений законом. Дотримання цих вимог військовослужбовцями є частиною нашої спільної відповідальності перед державою та громадянами», - підкреслив Степанян.