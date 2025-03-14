Україна отримала близько $1,7 млрд за рахунок прибутків від заморожених активів росії

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів росії.

Про це у четвер, 13 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Шмигаль розповів, що ці гроші влада спрямує на пріоритетні потреби державного бюджету.

За його словами, транш сумою у 2,5 млрд канадських доларів – перший, адже країна загалом виділила 5 млрд канадських доларів на ERA.

Це передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів.