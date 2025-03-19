Кабмін встановив граничний розмір компенсації витрат на покращене харчування військових

Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства оборони встановив граничний розмір компенсації витрат на покращене харчування військових, які перебувають на лікуванні у цивільних закладах охорони здоров'я.
Про це інформує пресслужба Міноборони.
Відповідно до нового порядку, замість фіксованої оплати за харчування протягом визначеного періоду впроваджується компенсація реальних витрат медичних закладів на продукти для організації покращеного харчування військовослужбовців.
Водночас, така компенсація не перевищуватиме встановленого урядом граничного розміру.
Відповідні зміни були затверджені постановою Кабміну "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів щодо граничного розміру оплати витрат на покращене харчування військовослужбовців», яку прийнято на сьогоднішньому засіданні.
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