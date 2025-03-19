Шмигаль назвав кількість освітян, які отримують щомісяця по 1000 гривень

В Україні на сьогоднішній день близько 500 тисяч освітян отримують щомісяця на руки по 1000 гривень на додачу до основної зарплати.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 18 березня.
«Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячно 1000 грн. З вересня обсяг доплат подвоїться», – написав він.
Шмигаль додав, що також передбачено кошти на професійне зростання вчителів та підвищення кваліфікації.
Також він розповів, що понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах вже харчуються безкоштовно. Для цього виділене фінансування в розмірі понад 2,8 млрд грн.
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