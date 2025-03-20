Шмигаль: Українці зможуть подавати через «Дію» заяви до міжнародного Реєстру збитків за новими категоріями

З 19 березня українці зможуть подавати через «Дію» заяви до міжнародного Реєстру збитків за шістьма новими категоріями.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«У Києві провели зустріч із делегацією. Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Відсьогодні українці зможуть подавати до міжнародного Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями», – написав він.

Йдеться про такі категорії:

вимушене переміщення всередині країни;

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

тортури;

обмеження волі (полон);

примусова праця чи служба.

Шмигаль додав, що відповідні заяви можна буде подавати через «Дію».