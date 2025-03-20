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Шмигаль: Українці зможуть подавати через «Дію» заяви до міжнародного Реєстру збитків за новими категоріями

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З 19 березня українці зможуть подавати через «Дію» заяви до міжнародного Реєстру збитків за шістьма новими категоріями.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«У Києві провели зустріч із делегацією. Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Відсьогодні українці зможуть подавати до міжнародного Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями», – написав він.

Йдеться про такі категорії:

  • вимушене переміщення всередині країни;
  • серйозні тілесні ушкодження;
  • сексуальне насильство;
  • тортури;
  • обмеження волі (полон);
  • примусова праця чи служба.

Шмигаль додав, що відповідні заяви можна буде подавати через «Дію».

Шмигаль
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