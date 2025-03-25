МО України: Коаліція дронів виділить 20 мільйонів євро на розвідувальні БПЛА для Сил оборони

Коаліція дронів надала фінансову допомогу на розвідувальні безпілотники для України.
Про це повідомили у Міноборони у понеділок, 24 березня.
«Країни-партнери Коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів євро із загального фонду для того, щоб закупити розвідувальні БПЛА (ISR) тактичного рівня для Сил оборони», – йдеться у повідомленні.
Поставки цих дронів очікуються протягом трьох місяців.
Як відомо, у лютому Коаліція дронів запустила третій міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні дрони. Вдруге у ньому змогли взяти участь і українські розробники. Прийом заявок на тендер вже закінчився, продовжується перший етап відбору.
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