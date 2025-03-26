У МО України розповіли, як військовослужбовцям отримати грошову компенсацію за оренду житла

Військовослужбовці Збройних сил України та інших складових Сил оборони можуть отримати грошову компенсацію за оренду житла за місцем служби, якщо у них відсутнє власне житло на цій території.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Розмір компенсації визначається Міноборони щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений в кошторисі Міністерства на відповідний бюджетний рік.
Відповідно до рішення міністра оборони від 23.01.2025 Nº 2640/з, розмір грошової компенсації у 2025 році встановлений у розмірі:
Військовослужбовцям, які мають трьох і більше членів сім'ї, розмір грошової компенсації за оренду житла збільшується на 1,5 рази.
Якщо особа одночасно має право на отримання грошової компенсації, передбаченої Порядком, та інших компенсаційних виплат, встановлених іншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється лише за однією з підстав за її вибором.
Грошову компенсацію за оренду житла можуть отримати:
Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини, до якого додаються:
Під час розгляду рапорту перевіряються відомості про нерухоме майно військовослужбовця та його сім’ї з Державного реєстру речових прав. Також перевіряються житлові умови, що здійснюється житловою комісією військової частини. Про результати перевірки складається довідка (акт), яка подається командиру (начальнику) частини.