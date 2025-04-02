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Шмигаль: Україна та ЄС завершили двосторонній скринінг за трьома переговорними кластерами

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Україна розраховує на членство у Євросоюзі відразу після завершення війни.

Про це заявив прем'єр України Денис Шмигаль під час виступу на конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу".

"Я твердо вірю, що Україна стане членом ЄС відразу після закінчення повномасштабної війни", - зазначив Шмигаль.

За словами Шмигаля, Україна та ЄС завершили двосторонній скринінг за трьома переговорними кластерами: "Основи", "Внутрішній ринок" і "Зовнішні відносини". Україна очікує, що ці переговорні кластери будуть відкриті в першій половині 2025 року.

"У 2025 році наша мета - відкрити всі шість кластерів переговорів про приєднання одночасно. Ми активно працюємо над досягненням цієї мети. Я впевнений, що для досягнення цієї мети не існує жодних реальних перешкод - необхідні тільки політична воля і загальна прихильність до наполегливої роботи", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль, Євросоюз
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