Україна очікує продовження угоди між Україною і Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом до кінця 2025 року, повідомив прем'єр-мніністр Денис Шмигаль.
"Очікуємо продовження угоди між Україною і ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом до кінця 2025 року. Таким чином, українським перевізникам і далі не будуть потрібні окремі дозволи", - сказав Шмигаль на пресконференції за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз.
За його словами, також пріоритетом України є отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС у секторі електронних комунікацій та поступова інтеграція в Єдиний цифровий ринок ЄС, приєднатися до політики ЄС "Roam Like at Home" та отримання взаємного визнання електронних довірчих послуг.
"Ще одна наша мета - приєднання до угоди ACAA. Ініціювання офіційної оцінки ЄС щодо виконання експертних рекомендацій – важливий крок в цьому напрямі", - додав Шмигаль.
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