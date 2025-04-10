Шмигаль: В межах ініціативи G7 ERA Україна може отримати 13 млрд євро до кінця року

Європейський Союз перерахував Україні ще мільярд євро в межах ініціативи G7 ERA, а до кінця року Україна очікує отримати 13 млрд євро. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції, передає УНН.

«... сьогодні за результатами наших домовленостей, ЄС виділяє Україні ще 1 млрд євро, забезпечений доходами від російських заморожених активів. Таким чином з початку року загальна сума фінансування, надана ЄС Україні за рахунок доходів від цих активів сягне вже 5 млрд євро. Сподіваємося отримати від наших європейських союзників ще понад 13 млрд євро до кінця цього року в межах ініціативи ERA», - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна закликала європейських партнерів посилити спільну роботу над правовим механізмом щодо повної конфіскації російських активів, адже, за даними Світового банку, відновлення України буде коштувати понад 500 млрд євро.