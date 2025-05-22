Шмигаль: Цього року уряд виділив понад 11 млрд грн на створення укриттів

Уряд в межах комплексної політики "Школа офлайн" на 2025 рік виділив понад 11 млрд грн на створення укриттів.

Також 2 млрд грн підуть на закупівлю шкільних автобусів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

"У межах комплексної політики "Школа офлайн" на цей рік передбачили понад 11 млрд грн дотацій і субвенцій на облаштування укриттів та понад 2 млрд грн - на закупівлю шкільних автобусів", - повідомив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що в цьому році разом із громадами Кабмін планує реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в українських школах.

"Сьогодні розподіляємо ще 272,5 млн грн субвенції для бюджетів двадцяти однієї області та міста Києва", - додав Шмигаль.

За його словами, Кабмін очікує від регіонів та громад ефективного використання цих коштів.

"Наша спільна мета - захистити кожну дитину, створити комфортне освітнє середовище, дати дітям простір для отримання знань, соціалізації і розвитку", - підсумував Шмигаль.