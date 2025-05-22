Шмигаль: З початку року із загального фонду держбюджету Україна витратила 1,2 трлн гривень

Впродовж січня-квітня 2025 року Україна із загального фонду державного бюджету на пріоритетні видатки витратила 1,2 трлн гривень. Понад 60% коштів спрямували на стабільне фінансування потреб Сил оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, яку він зробив під час засідання Кабміну 21 травня.

"За чотири місяці 2025 року із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трлн грн на пріоритетні видатки", — повідомив глава уряду

За його словами, понад 365 млрд грн із зазначених коштів спрямовано на зарплати військовослужбовцям, майже 84 млрд грн — на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для ЗСУ.

"Повноцінне фінансування Сил оборони — незмінний пріоритет уряду з перших днів повномасштабного вторгнення. Усі зобов’язання перед нашими захисниками держава виконує вчасно та в повному обсязі. Так буде і надалі", — наголосив Шмигаль.

Крім того, серед загальних бюджетних видатків ключовим залишається фінансування соціального сектору.

Зокрема кошти витратилина наступні потреби:

понад 50 млрд грн за 4 місяці профінансовано програму медичних гарантій НСЗУ;

майже на 213 млрд грн — на соціальні виплати, допомоги, стипендії;

майже 54 млрд грн держава спрямувала на місця.

Прем’єр-міністр відзначив допомогу у фінансуванні невійськових видатків партнерів нашої країни, але в то й же час наголосив, що Росія повинна заплатити за всі завдані збитки.

"Працюємо над тим, щоб до кінця року були відкриті всі 45 категорій Реєстру збитків", — зазначив прем’єр.