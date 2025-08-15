Білецький: Наш ВПК може стати серйозним рушієм економіки України після війни

Україна повинна мілітаризувати своє суспільство за зразком Ізраїлю для відвоювання територій, а розвиток оборонно-промислового комплексу може стати потужним драйвером економічного зростання країни після закінчення війни.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв'ю The Times.

"Наш військово-промисловий комплекс може стати серйозним рушієм економіки України після війни. Ми не можемо жити за рахунок пожертв і субсидій", – наголосив він, додаючи, що досвід і українська армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки.

Білецький описує своє бачення майбутнього як постійно мілітаризованого суспільства, яке перетвориться на армію та арсенал для Європи, яка, за його словами, надто повільно розбудовує власні сили.

При цьому, наголошує він, така модель має залишатися демократичною, а не авторитарною.

"Максимальна централізація по суті вбиває все. На мою думку, я добре виконую свою роботу, тому вважаю, що маю право говорити чесно і називати речі своїми іменами", – зазначив він.

Андрій Білецький – командир Третього армійського корпусу ЗСУ, створеного у 2025 році. Раніше заснував батальйон "Азов" та Третю окрему штурмову бригаду. Корпус працює за стандартами НАТО, приділяючи увагу підготовці особового складу, уніфікації управління та впровадженню сучасних технологій у бойову діяльність, логістику та медичне забезпечення.