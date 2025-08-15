Білецький: Наш ВПК може стати серйозним рушієм економіки України після війни

Україна повинна мілітаризувати своє суспільство за зразком Ізраїлю для відвоювання територій, а розвиток оборонно-промислового комплексу може стати потужним драйвером економічного зростання країни після закінчення війни.
Про це заявив командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв'ю The Times.
"Наш військово-промисловий комплекс може стати серйозним рушієм економіки України після війни. Ми не можемо жити за рахунок пожертв і субсидій", – наголосив він, додаючи, що досвід і українська армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки.
Білецький описує своє бачення майбутнього як постійно мілітаризованого суспільства, яке перетвориться на армію та арсенал для Європи, яка, за його словами, надто повільно розбудовує власні сили.
При цьому, наголошує він, така модель має залишатися демократичною, а не авторитарною.
"Максимальна централізація по суті вбиває все. На мою думку, я добре виконую свою роботу, тому вважаю, що маю право говорити чесно і називати речі своїми іменами", – зазначив він.
Андрій Білецький – командир Третього армійського корпусу ЗСУ, створеного у 2025 році. Раніше заснував батальйон "Азов" та Третю окрему штурмову бригаду. Корпус працює за стандартами НАТО, приділяючи увагу підготовці особового складу, уніфікації управління та впровадженню сучасних технологій у бойову діяльність, логістику та медичне забезпечення.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023