Дипломат: Навіть такий символічний елемент, як рукостискання Зеленського і путіна, може мати серйозне політичне значення

161

Переговори між Україною і росією мають відбуватися за чітким протоколом і у правильно обраному місці, про це в ефірі «Апостроф TV» заявив дипломат, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур.

Він зазначив, що навіть такий символічний елемент, як рукостискання Зеленського і путіна, може мати серйозне політичне значення. За словами Шамшура, уникнути небажаного жесту можна заздалегідь, через протокольні канали:

“Про це можна заздалегідь домовитись, що я не буду тиснути руку, тому навіть не намагайтесь. Це цілком прийнятно і це вже робилось”, – сказав він.

Експосол наголосив, що будь-які переговори з росією мають враховувати її агресивні наміри, а не сприймати її як звичайну країну-учасника конфлікту, як це робить Дональд Трамп. Шамшур підкреслив, що завданням України є не підтримувати ілюзію, що "зустрілись дві країни, які просто воюють, а не агресор і жертва".

Дипломат також прокоментував можливі місця проведення зустрічі. На його думку, пропозиції путіна щодо зустрічі у москві виглядають як інструмент тиску та пропаганди.

Щодо Стамбула Шамшур висловив певні сумніви щодо доцільності проведення зустрічі в цьому місті, нагадавши про невдалі переговори 2022 року.

“Тут питання більш складне, але я вважаю, що це також не варіант, тому що, усі ми пам'ятаємо про Стамбул 22-го і останні, так звані, перемовини, які нічого не дали. Плюс, на мій погляд, позиція Туреччини є неоднозначною”, – зазначив Шамшур.

Шамшур наголосив, що Будапешт, на якому, ймовірно, наполягатиме Трамп, також є абсолютно неприйнятним варіантом для проведення переговорів. Він пояснив це не лише історичними алюзіями до Будапештського меморандуму, який не забезпечив Україні гарантій безпеки, а й політичною позицією прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України та війни з росією.

"Не виключено, що Трамп хотів би відзначити перемогу трампізму в усьому світі саме в Будапешті. І це цілком підходить путіну, враховуючи його дружні стосунки з Орбаном. Але це, знову ж таки, той варіант, на який не треба погоджуватися", – сказав він.

Серед нейтральних майданчиків, які заслуговують на увагу, дипломат виділив Женеву та Ватикан.

дипломат, Шамшур
