Клімкін: Для України буде критично важливим зберегти після війни рівень фінансової підтримки з боку союзників та партнерів

Після припинення бойових дій на фронті для України буде критично важливим зберегти рівень фінансової підтримки з боку союзників та партнерів, бо на Заході буде велика спокуса зменшити фінансування. Як інформує «Главком», на цьому наголосив український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю LigaNet.
За його словами, для України важливі не тільки гарантії безпеки від західних партнерів для стримування нової російської агресії, але й продовження фінансової підтримки.
«Я не впевнений, що після якоїсь точки навколо припинення вогню, якщо будуть такі домовленості, ми збережемо сьогоднішній рівень фінансової підтримки. Багато з тих, з ким я спілкуюсь, також в цьому не впевнені – в Європі і в США. Вони виходять з того, що після зниження рівня ескалації, як вони люблять казати, потрібно менше грошей. І вони про це непублічно мріють», – зазначив Клімкін.
Український дипломат зауважив, що європейці могли би ухвалити рішення щодо заморожених російських активів, але не наважуються на це.
«Я дуже скептично ставлюся, що вони ухвалять якісь великі рішення – оскільки для них це стабільність фінансових ринків, для них це привабливість, вони на цьому живуть. А друга більш широка історія полягає в тому, що Європейський Союз для них має бути безпечним місцем для розміщення капіталів зі всього світу», – пояснив він.
Павло Клімкін наголосив, що Україні після припинення бойових дій потрібна буде підтримка і військова, і безпекова, і економічна.
«Наша безпека може бути гарантована, тільки якщо Україна стає повноправною частиною Заходу. Ніяких інших варіантів для нашої безпеки немає», – підсумував він.
