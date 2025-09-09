Войти

Клімкін: Гарантії безпеки для України працюватимуть лише за підтримки США

Гарантії безпеки для України, які наразі обговорюють союзники, працюватимуть лише за підтримки Сполучених Штатів, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

"Це точно не гарантії. Станом на сьогодні я б хотів, щоб це змінилося, але всі опції, які обговорюються, вони скоріше є частиною такого політичного сигналу", – сказав Клімкін.

Дипломат додав, що вони не зупинять російського диктатора Володимира Путіна.

"І, як на мене, вони працюватимуть, хоча б умовно, тільки якщо буде відповідна американська підтримка. Ніяких інших варіантів для того, щоб європейці показали, що вони готові щось зробити без безпосередньої, не опосередкованої, але безпосередньої американської підтримки, я станом на сьогодні не бачу", – наголосив ексглава МЗС.

Він уточнив, що гарантії безпеки можуть полягати, зокрема в розміщенні контингенту, навчанні, логістиці та моніторингу українського неба.

Однак те, що зараз обговорюється, це обмежені опції, які "нам гарантії саме нашої безпеки, щоб ми могли отак от відкинутись у кріслах, розслабитись і сказати: "Ну от тепер життя", я на сьогодні не бачу", сказав дипломат.

Але ця розмова, на його думку, сама по собі важлива.

