Клімкін: Гарантії безпеки для України працюватимуть лише за підтримки США

Гарантії безпеки для України, які наразі обговорюють союзники, працюватимуть лише за підтримки Сполучених Штатів, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.
"Це точно не гарантії. Станом на сьогодні я б хотів, щоб це змінилося, але всі опції, які обговорюються, вони скоріше є частиною такого політичного сигналу", – сказав Клімкін.
Дипломат додав, що вони не зупинять російського диктатора Володимира Путіна.
"І, як на мене, вони працюватимуть, хоча б умовно, тільки якщо буде відповідна американська підтримка. Ніяких інших варіантів для того, щоб європейці показали, що вони готові щось зробити без безпосередньої, не опосередкованої, але безпосередньої американської підтримки, я станом на сьогодні не бачу", – наголосив ексглава МЗС.
Він уточнив, що гарантії безпеки можуть полягати, зокрема в розміщенні контингенту, навчанні, логістиці та моніторингу українського неба.
Однак те, що зараз обговорюється, це обмежені опції, які "нам гарантії саме нашої безпеки, щоб ми могли отак от відкинутись у кріслах, розслабитись і сказати: "Ну от тепер життя", я на сьогодні не бачу", сказав дипломат.
Але ця розмова, на його думку, сама по собі важлива.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023