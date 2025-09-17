Експерт: Із настанням холодів та зменшенням пропозиції можливе поступове зростання вартості картоплі

Цьогоріч в Україні збільшилися посівні площі під картоплею, а врожайність перевищує торішні показники.

Однак, попри позитивні зміни в агросекторі, ціни на картоплю на оптових ринках залишаються помірними. Як повідомляє EastFruit, ринок стикається з конкуренцією з боку імпортної продукції, зокрема польської, яка коштує дешевше за українську.

За словами виконавчої директорки Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольги Самойличенко, посівні площі під картоплею зросли в середньому на 20%. Основними драйверами цього стали великі та середні господарства, які розширили виробництво після високих цін у попередньому сезоні.

Хоча наразі зібрано приблизно половину врожаю, частина аграріїв вже повідомляє про приріст урожайності на рівні 30% порівняно з минулим роком. Проте остаточні оцінки ще передчасні.

"Цього року картопля вродила краще, ніж торік - і в Україні, і в Європі. Але це створює надлишок на ринку та тиск на ціну", - зазначає Самойличенко.

Станом на 12 вересня ціни на картоплю на основних оптових ринках країни залишаються стабільними:

Ринок "Шувар" у Львові - 12,5 грн/кг

Ринок Столичний у Києві - 12–15 грн/кг

Ціни перебувають приблизно на рівні вересня 2024 року. Проте їх стримує сезонний фактор - чимало фермерів продають врожай одразу після збирання, бо не мають власних сховищ. Із настанням холодів та зменшенням пропозиції можливе поступове зростання вартості.

Ринок реагує не лише на внутрішні показники, а й на зовнішні. До України вже почали надходити перші фури з польською картоплею, яку продають за 6 грн/кг — це майже вдвічі дешевше за вітчизняну. Навіть з урахуванням логістики така продукція є конкурентоспроможною.

Однією з головних проблем галузі залишається нестача зрошення. Навіть у регіонах, де є доступ до води (наприклад, уздовж Дніпра), фермери зіштовхуються з високими витратами на електроенергію або обмеженим доступом до каналів.

Також Україна серйозно залежить від імпорту насіннєвого матеріалу. У 2024 році:

- 50% насіння картоплі ввезли з Німеччини;

- 35% - з Нідерландів;

- Понад 10% - з Польщі.

Лише два українські виробники мають власні сорти.

Аграрії намагаються завершити збирання до прогнозованих опадів. Якщо негода затримає прибирання, значна частина картоплі може залишитись незібраною або не придатною до тривалого зберігання. У такому разі взимку Україна знову зіткнеться з дефіцитом якісного продукту й зростанням частки імпорту.

"Картоплесховищ в Україні катастрофічно не вистачає. Як тільки підуть дощі й морози - частину врожаю просто не буде де зберігати. Взимку можемо знову перейти на імпорт", - підсумувала Самойличенко.