Експерт: Із настанням холодів та зменшенням пропозиції можливе поступове зростання вартості картоплі

Цьогоріч в Україні збільшилися посівні площі під картоплею, а врожайність перевищує торішні показники.
Однак, попри позитивні зміни в агросекторі, ціни на картоплю на оптових ринках залишаються помірними. Як повідомляє EastFruit, ринок стикається з конкуренцією з боку імпортної продукції, зокрема польської, яка коштує дешевше за українську.
За словами виконавчої директорки Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольги Самойличенко, посівні площі під картоплею зросли в середньому на 20%. Основними драйверами цього стали великі та середні господарства, які розширили виробництво після високих цін у попередньому сезоні.
Хоча наразі зібрано приблизно половину врожаю, частина аграріїв вже повідомляє про приріст урожайності на рівні 30% порівняно з минулим роком. Проте остаточні оцінки ще передчасні.
"Цього року картопля вродила краще, ніж торік - і в Україні, і в Європі. Але це створює надлишок на ринку та тиск на ціну", - зазначає Самойличенко.
Станом на 12 вересня ціни на картоплю на основних оптових ринках країни залишаються стабільними:
Ціни перебувають приблизно на рівні вересня 2024 року. Проте їх стримує сезонний фактор - чимало фермерів продають врожай одразу після збирання, бо не мають власних сховищ. Із настанням холодів та зменшенням пропозиції можливе поступове зростання вартості.
Ринок реагує не лише на внутрішні показники, а й на зовнішні. До України вже почали надходити перші фури з польською картоплею, яку продають за 6 грн/кг — це майже вдвічі дешевше за вітчизняну. Навіть з урахуванням логістики така продукція є конкурентоспроможною.
Однією з головних проблем галузі залишається нестача зрошення. Навіть у регіонах, де є доступ до води (наприклад, уздовж Дніпра), фермери зіштовхуються з високими витратами на електроенергію або обмеженим доступом до каналів.
Також Україна серйозно залежить від імпорту насіннєвого матеріалу. У 2024 році:
Лише два українські виробники мають власні сорти.
Аграрії намагаються завершити збирання до прогнозованих опадів. Якщо негода затримає прибирання, значна частина картоплі може залишитись незібраною або не придатною до тривалого зберігання. У такому разі взимку Україна знову зіткнеться з дефіцитом якісного продукту й зростанням частки імпорту.
"Картоплесховищ в Україні катастрофічно не вистачає. Як тільки підуть дощі й морози - частину врожаю просто не буде де зберігати. Взимку можемо знову перейти на імпорт", - підсумувала Самойличенко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023