Кабмін ухвалив створення американсько-українського інвестиційного фонду

Кабмін ухвалив постанову «Про деякі питання забезпечення реалізації угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

Постанова створює послідовний алгоритм для інвесторів, встановлює чіткі правила взаємодії між українським бізнесом, державними інституціями та американськими партнерами, відкриває додаткові можливості для реалізації інфраструктурних ініціатив та ефективного використання українських надр у межах українсько-американських домовленостей.

Зокрема:

визначає види проєктів у сфері надрокористування та інфраструктури, на які поширюється дія угоди;

описує механізми фінансування проєктів у рамках співпраці з фондом відбудови та агенцією державно-приватного партнерства;

встановлює обов’язкові умови для учасників проєктів щодо залучення інвестицій та реалізації видобутої продукції;

формує прозорі правила співпраці з потенційними контрагентами для розвитку українського бізнесу.

«Цей документ – важливий крок у практичній реалізації партнерства між Україною та США. Ми формуємо зрозумілі, прогнозовані та взаємовигідні умови для інвестицій у стратегічні сектори, такі як видобуток та переробка критичних мінералів, енергетику, інфраструктуру та високі технології. Це не лише сприятиме розвитку українського бізнесу та інтеграції країни у ланцюги постачання наших партнерів, а й посилить енергетичну безпеку та стійкість нашої держави», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін.

Прийнята постанова підтверджує готовність України до поглиблення економічної співпраці зі США та спільної реалізації масштабних інвестпроєктів у стратегічних галузях.