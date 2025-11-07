Кабмін ухвалив створення американсько-українського інвестиційного фонду

Кабмін ухвалив постанову «Про деякі питання забезпечення реалізації угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.
Постанова створює послідовний алгоритм для інвесторів, встановлює чіткі правила взаємодії між українським бізнесом, державними інституціями та американськими партнерами, відкриває додаткові можливості для реалізації інфраструктурних ініціатив та ефективного використання українських надр у межах українсько-американських домовленостей.
Зокрема:
«Цей документ – важливий крок у практичній реалізації партнерства між Україною та США. Ми формуємо зрозумілі, прогнозовані та взаємовигідні умови для інвестицій у стратегічні сектори, такі як видобуток та переробка критичних мінералів, енергетику, інфраструктуру та високі технології. Це не лише сприятиме розвитку українського бізнесу та інтеграції країни у ланцюги постачання наших партнерів, а й посилить енергетичну безпеку та стійкість нашої держави», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін.
Прийнята постанова підтверджує готовність України до поглиблення економічної співпраці зі США та спільної реалізації масштабних інвестпроєктів у стратегічних галузях.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023