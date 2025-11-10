З 1 січня 2027 року Україна перейде на нову систему КВЕД

З 1 січня 2027 року Україна перейде на нову систему класифікації видів економічної діяльності - NACE 2.1-UA, яка замінить чинний КВЕД. Новий класифікатор охопить всіх підприємців і компанії, зокрема ФОПів. Структура кодів залишиться чотиризначною, але відповідатиме євростандарту. Про це йдеться в наказі Державної служби статистики, передає УНН.

"Затвердити Класифікацію видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), та ввести її в дію з 1 січня 2027 року"- йдеться в наказі.

Нова Класифікація видів економічної діяльності прийде на заміну КВЕДам - "Класифікація видів економічної діяльності", який діє в Україні з 1993 року.

КВЕД - це класифікатор видів економічної діяльності, який містить усі можливі напрямки роботи підприємств. Цей код підбирається при первинній реєстрації підприємства, а зображає він основний вид діяльності підприємства.

ФОП має право займатися бізнесом тільки за тими кодами, які записані в його реєстраційних документах. Тому перед тим, як відкрити ФОП, треба зрозуміти, який вид діяльності обрати.

В наказі вказується, що NACE 2.1-UA є статистичною класифікацією, яка встановлює основи для збирання, розроблення та поширення офіційної державної статистичної інформації за видами економічної діяльності, які засновані на принципах та методології NACE Rev. 2.1.

За NACE 2.1-UA визначають основний і другорядні види економічної діяльності юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземної держави, та фізичних осіб-підприємців.

NACE 2.1-UA має ієрархічну структуру, яка відповідає структурі NACE Rev. 2.1 і складається із 22 секцій, 87 розділів, 287 груп і 651 класу.

Загальне кодове позначення об’єктів NACE 2.1-UA має вигляд Y ХХ. ХХ, де:

Y - секція (літери латинської абетки від А до V);

ХХ - розділ;

ХХ.Х - група;

ХХ.ХХ - клас.

Наприклад: секція - А "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство"; розділ - 01 "Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг"; група - 01.4 "Тваринництво"; клас - 01.41 "Розведення великої рогатої худоби молочних порід".