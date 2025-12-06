Федоров: Військові підрозділи придбали за е-бали товарів на ₴8,5 мільярда

Після старту проєкту «Армія дронів. Бонус» військові підрозділи придбали за е-бали товарів на ₴8,5 мільярда.

Про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Цьогоріч ми запустили Brave1 Market - Amazon для війни. Це найбільший маркетплейс українських оборонних технологій для фронту, на якому вже можна знайти 2 600 розробок <…> Військові вже замовили через Brave1 Market 148 тисяч товарів на суму ₴8,5 мільярда», - йдеться у повідомленні.

Федоров зауважив, що сьогодні в маркетплейсі доступні для обміну за уражені цілі понад 200 найменувань товарів, серед яких БпЛА, НРК, РЕБ.

Також на Brave1 Market вже доступний окремий розділ із більш як 800 пропозиціями компонентів до озброєння. Незабаром деякі з них можна буде придбати за е-бали.

Завдяки співпраці з Міноборони придбані у такий спосіб товари військові отримують протягом 10 - 20 днів безпосередньо від виробників.