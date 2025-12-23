ДТЕК: Енергетики протягом тижня повернули електрику в домівки понад одного мільйона родин

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електрику в домівки понад одного мільйона родин, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Одещині, яка продовжує потерпати від практично безперервних ворожих атак. Тут за тиждень енергетикам вдалося відновити електропостачання 528,7 тисяч осель.

На Донеччині було майже стільки ж відновлень, скільки й на Одещині. За тиждень енергетики повернули електрику 506 тисячам сімей після ворожих обстрілів.

Також на Дніпропетровщині з 15 по 21 грудня вдалося повернути електрику у майже 114,6 тисяч осель.