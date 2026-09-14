Biopatid в Україні: Підроблений препарат продавали за ціною до 1200 доларів

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту в Україні фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid, у межах якої повідомлено про підозру 27 учасникам.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Кореспондент.

За даними слідства, серед підозрюваних - організатор схеми та власник підпільної лабораторії, власниця відомої київської клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами, а також інші учасники злочинної діяльності.

Собівартість основних матеріалів становила близько 17 доларів, тоді як готовий препарат продавали за ціною до 1200 доларів. Попередньо, з початку цього року було виготовлено продукції на загальну суму понад 5 млн доларів.

"Організатор схеми, знаючи про високий попит на препарати для зниження ваги та високу вартість лікарських засобів із діючою речовиною - тирзепатид, вирішив побудувати власний нелегальний "фармацевтичний бізнес". Для цього він організував роботу підпільної лабораторії, де виготовляли аналог препарату без жодних дозвільних документів та контролю якості", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Надалі сировину використовували у підпільній лабораторії. Учасники схеми створили сайт та сторінки в соціальних мережах, залучили менеджерів для продажу та активно рекламували препарат. Його пропонували косметологічним кабінетам, клінікам і медичним працівникам у різних регіонах України. До популяризації також залучали блогерів, акторів та інших публічних осіб.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 250 санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання, реалізації та збуту фальсифікованого препарату, а також у лікарнях і косметологічних кабінетах.

Слідчі дії проведено у Києві та Київській області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові.

Під час обшуків вилучено фальсифікований препарат та сировину для його виготовлення, обладнання підпільної лабораторії, пакувальні матеріали та готову поліграфічну продукцію, документацію і чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Також правоохоронці вилучили грошові кошти в різній валюті на загальну суму майже 15 млн гривень, дороговартісні автомобілі та інше майно.

Наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.