Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

В последнее время в бескрайности Интернета активно циркулируют слухи и инсинуации относительно нашей позиции касательно законопроекта о налоге на выведен капитал.

Сразу отмечаю (точнее, еще раз повторяю), что среди участников ассоциации есть как компании, которые поддерживают законопроект, так и компании, которые против законопроекта.

При этом не все компании (как те, кто «за», так и те, кто «против») хотят «выходить к доске», когда их вызывают и требуют выразить свое отношение к налогу. Также не все в восторге от необходимости поднимать руки и голосовать «за» или «против» налога на общественных мероприятий.

Не в последнюю очередь такая «сдержанность» многих компаний вызвана той нездоровой атмосферой, которая возникла вокруг законопроекта. Тех, кто публично вслух не «признается в любви» к этому законопроекту или просто позволяет себе сказать, что существуют разные мнения по поводу налога на выведеный капитал, немедленно начинает травить «тусовка» из социальных сетей. Экзальтация, неприятие чужих мнений, предостережений и замечаний не способствует нормальному диалогу.

И если среди наших участников существуют различные мнения и отсутствует консенсус по поводу законопроекта — именно такой и является реальность, и мы не будем ее скрывать, несмотря на агрессивный bullying заинтересованных лиц.

Сразу скажу, что наши компании понимают, что многие из них получат быструю финансовую выгоду в случае отмены налога на прибыль предприятий и, в частности, налога на «репатриацию» доходов нерезидентов. Проще говоря, они будут платить меньше в бюджет в случае отмены налога на прибыль и введения налога на выведенный капитал.

Но наши компании работают на этом рынке не первый год и имеют значительный опыт оценки выгод и рисков. Они опасаются того, что эта быстрая выгода («здесь и сейчас») может быть непродолжительной. Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Естественно, компании стремятся понять планы государства по этому поводу.

Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.

Не секрет, что в случае отмены налога на прибыль предприятий налоговые поступления в бюджет упадут на десятки миллиардов гривен. Согласно «рабочей» оценке различных ведомств, только за первый год применения новых правил сумма потерь может составить около 50 млрд. При этом, даже такая оценка представляется слишком оптимистичной, ведь она учитывает поступления по налогу на прибыль за последний квартал года, предшествующего введению налога на выведенный капитал (очевидно, это не долгосрочный «компенсатор» и компенсатор ли вообще?). Поэтому уже на второй и последующие годы проблема поиска средств встанет с дополнительной остротой.

Стоит отметить, что прогнозы потерь бюджета от введения налога на выведенный капитал на второй и последующие годы пока недоступны. Мы призываем оценить такие потери на последующие годы и определиться с перечнем компенсаторов. Кстати, мы ожидаем, что такие расчеты будут проведены именно государственными органами, которые несли бы ответственность за достоверность расчетов.

Наши компании работают в Украине давно и планируют делать это в дальнейшем, а потому крайне заинтересованы в предсказуемости и последовательности действий власти.

Хотим подчеркнуть, что у ассоциации существуют большие предостережения относительно компенсаторов в виде увеличения ставок существующих налогов, введения новых налогов или введения различных авансовых платежей. Авансовые платежи вряд ли можно называть компенсатором, поскольку они просто являются попыткой отложить решение проблемы на будущее.

Отдельно должны заметить, что мы будем крайне разочарованы и раздражены, если введение налога на выведенный капитал произойдет за счет роста налоговой нагрузки на оплату труда или за счет отказа от дальнейшего снижения этой нагрузки.

Отметим, что согласно опросам участников ассоциации, необходимость уменьшения налоговой нагрузки на оплату труда является безусловным лидером среди вопросов, которые требуют решения.

Соответственно, шансы на формирование консенсусного отношения к налогу на выведенный капитал являются весьма небольшими, пока остаются неизвестными «масштабы бедствия» (потери бюджета) на ближайшие несколько лет и способы компенсации этих потерь.

Ассоциация неоднократно предоставляла детальные замечания к тексту законопроекта о налоге на выведенный капитал различным участникам процесса обсуждения. Замечания были и касательно необходимости избежать двойного налогообложения операций, которые будут осуществляться в переходный период, и касательно контроверсийного предложения облагать операции, осуществляемые на обычных рыночных условиях, и многие другие.

Кроме того, мы призывали критически проанализировать законопроект на предмет наличия в нем положений, которые создают удобные условия для недобросовестных плательщиков избегать уплаты налога на выведенный капитал.

Повторяю, это лишь часть замечаний. В любом случае их наличие свидетельствует о необходимости выполнить «домашнюю работу» по совершенствованию законопроекта. Неотъемлемой частью работы должна стать достоверная оценка потерь бюджета и компенсаторов.

Выполняя эту «домашнюю работу» нужно не забывать, что масштабные изменения, которые предусматривает законопроект, не должны быть изолированной действием.

Эти изменения должны рассматриваться в комплексе с такими налоговыми вопросами как реформа деятельности и обеспечение возможности контролирующих органов, просмотр льготных режимов налогообложения, реформирование персонального налогообложения, внедрение эффективных методов борьбы с уклонением от налогообложения.

То есть справедливое налогообложение бизнеса и граждан, живущих и действующих в Украине, может обеспечить только комплексная налоговая реформа, неотложная разработка которой, собственно, и должна стать приоритетом.

Один из must аспектов — внедрение эффективных механизмы борьбы с теневой экономикой. Тотальная фискализация и cashless economy — качественные инициативы, достойны внимания. Они обеспечат открытость и прозрачность. А это — пункт № 1 в противодействии теневым схемам.

Поэтому ответ на технические вопросы вроде «Для каких категорий плательщиков вводить налог на выведенный капитал?» — будет зависеть от качества выполнения упомянутой «домашней работы».

Источник