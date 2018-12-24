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Топ-менеджеры ведущих компаний оценили инвестиционный климат в Украине

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Топ-менеджеры ведущих компаний оценили инвестиционный климат в Украине

Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии топ-менеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжает находиться в нейтральной плоскости. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

На этот раз показатель несколько снизился и составил 3,07 балла (по 5-балльной шкале).

Среди положительных сдвигов топ-менеджеры компаний отмечают либерализацию валютного законодательства, относительную стабильность национальной валюты и уровня инфляции, реализацию эффективных методов противодействия рейдерству, оживление экономики и развитие электронных сервисов, постоянный диалог власти с бизнесом.

Результаты опроса показали, что настроения бизнесменов стали более сдержанными. Так, во время прошлой волны опроса количество недовольных инвестклиматом составляла 38%, сейчас их процент несколько вырос до 40%.

Процент удовлетворенных текущим состоянием также уменьшился, если сравнить с результатом предыдущей волны. Сейчас 25% топ-менеджеров считают бизнес-среду благоприятной (в начале 2018 года таких было 28%).

По мнению большинства инвесторов, значительные изменения инвестиционный климат так и не получил. К «старым» проблемам, как неэффективная борьба с коррупцией и недоверие к судебной системе, добавились предостережения в связи с введением военного положения и предвыборным периодом.

Среди топ-проблем инвесторы также отметили высокий уровень коррупции (78% респондентов критически недовольны положением дел), недоверие к судебной системе — 74%, отсутствие земельной реформы — 66% и теневую экономику — 65%.

«Интегральный показатель индекса держится на примерно одинаковом уровне начиная с 2017 года. Очевидно, на это влияют трансформационные процессы в Украине. Естественно, что накануне выборов топ-менеджеры становятся более осторожными в своих прогнозах. Поэтому для бизнеса важно, чтобы следующий год не принес радикальных изменений и колебаний внутри страны», — заявила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Большинство инвесторов ожидают реальный прогресс во внедрении верховенства права и борьбе с коррупцией, политической стабильности, борьбе с контрабандой и теневой экономикой, качественную судебную реформу, свободный рынок земли, прозрачную приватизацию, улучшение инфраструктуры и обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности.

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Как отмечается, 32% поддерживают идею введения налога на выведенный капитал, еще 18% поддерживают с замечаниями, при этом 35% не смогли определиться, а 10% высказались против.

В опросе приняли участие 115 руководителей крупнейших международных и украинских компаний.

ЕБА, инвестклимат, индекс инвестиционной привлекательнсоти
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