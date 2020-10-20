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Зеленский готов к введению налога на выведенный капитал и нулевой декларации

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Зеленский готов к введению налога на выведенный капитал и нулевой декларации

Президент Владимир Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации, сообщил он в ходе своего выступления в Верховной Раде.

«Создать экосистему для внешних и внутренних инвестиций. Высвободить дополнительный внутренний экономический ресурс — речь идет о налоге на выведенный капитал и нулевую декларацию. Время поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать», — сказал он с трибуны парламента.

Президент поручил правительству учесть эти и другие важные направления.

налог на выведенный капитал, Владимир Зеленский, ННВК
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