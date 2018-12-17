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Американские букмекеры и украинские выборы

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
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Американские букмекеры и украинские выборы

Рабочая поездка Юлии Тимошенко в Вашингтон, проведенная в рамках подготовки к президентской избирательной кампании, вызвала весьма нервную реакцию в окружении действующего Президента, которая вылилась в очередной «порохоботский» фейерверк в сетях. Мы же, со своей стороны, не будем оценивать уровень успешности этого визита, так же как не будем составлять баланс позитивных/негативных отзывов на него американских политиков и СМИ.

В данном материале автор хотел коснуться одной из важных составляющих того фона, на котором происходила рабочая поездка ЮВТ в Вашингтон, а именно – социологии. Ведь не секрет, что именно предвыборные рейтинги являются важнейшим фактором не только принятия тех или иных решений, но и выработки стратегии и тактики действий. Так, попытка взглянуть на ситуацию глазами окружения Петра Порошенко была сделана автором в материале «Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS».

В данной статье будет сделана попытка реконструкции американского взгляда на украинскую предвыборную ситуацию.

Просто цифры – ничего личного…

3 декабря были обнародованы результаты социологического исследования «Динамика социально-политических взглядов в Украине», проведенное с 29 сентября по 14 октября с.г. социологической группой «Рейтинг». Заказчиком выступил Международный республиканский институт [IRI, США], плательщиком – Агентство США по международному развитию [USAID].

Американский IRI, работающий в тесной связке с Госдепом США и USAID, до последнего времени возглавлялся сенатором Джоном Маккейном и считался одним из оплотов неоконсеватизма. Этот термин на сегодня является синонимом жесткого навязывания странам третьего мира модели государственного устройства с проамериканской властью, которая проводит радикальные либеральные реформы при формально демократической системе. Сам Джон Маккейн был одним из немногих республиканских сторонников/лоббистов Петра Порошенко в Вашингтоне.

После смерти Маккейна [25.08.2018], IRI возглавил сенатор-республиканец от Аляски Дэн Салливан, близкий к «классическим республиканцам», которые исповедуют более умеренную версию экспансионизма. Однако, потребуется еще немалое время, чтобы IRI избавился от наследия «маккейнизма», а потому рецензируемый октябрьский опрос был, во многом, поиском ответа на вопрос – стоит ли делать ставку на действующего Президента Украины?

Разумеется, мы не можем залезть в голову к американцам, принимающим решения, однако, мы можем попробовать их глазами взглянуть на картину социально-политических взглядов украинцев середины осени 2018 года.

Итак, 71% украинцев считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, и только 16% – в правильном. Об ухудшении социально-экономического положения в стране за последние 12 месяцев заявили 65% респондентов [«немного ухудшилось» – 35%, «намного ухудшилось» – 30%], об улучшении – 7%. При этом оптимистов, считающих что за следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится – всего 14% [из них 1% считает, что «намного улучшится»], а пессимистов, полагающих, что ухудшится – 40% [«немного ухудшится» – 23%, «намного ухудшится» – 17%]; 24% ожидают, что все «останется на предыдущем уровне».

Об ухудшении за тот же период экономического положения своей семьи заявили 61% украинцев [«немного ухудшилось» – 33%, «намного ухудшилось» – 28%], об улучшении – 9%.

Деятельность Президента Петра Порошенко одобряют 16% украинцев [из них 3% – «полностью», 13% – «скорее»], не одобряют – 79% [50% – «полностью», 29% – «скорее»]. Даже у Кабмина Владимира Гройсмана картина чуть лучше: его деятельность одобряют 18% украинцев [из них 2% – «полностью», 16% – «скорее»], не одобряют – 76% [50% – «полностью», 26% – «скорее»].

Электоральная картина вполне вписывается в социально-экономический фон [все цифры в отчете округлены до целых]:

Юлия Тимошенко – 14%;
Владимир Зеленский – 8%;
Петр Порошенко – 8%;
Анатолий Гриценко – 7%;
Юрий Бойко – 6%;
Вадим Рабинович – 4%;
Олег Ляшко – 4%;
Святослав Вакарчук – 4%;
Александр Шевченко – 2%;
Андрей Садовый – 2%;
Олег Тягнибок – 2%;
Валентин Наливайченко – 1%;
Сергей Тарута – 1%;
Виталий Скоцик – 1%;
Роман Безсмертный – 1%;
Александр Вилкул – 1%;
Другой – 4%;
Я не буду голосовать – 14%;
Затруднились / Нет ответа – 17%.

Косвенным подтверждением важности для американцев данного исследования является свежая статья в консервативной Washington Times, где говорится о двойном электоральном перевесе ЮВТ над ПАП. Такой результат дает именно социология «Рейтинга» по заказу IRI.

Третьего не дано?

Важным моментом в обнародованном исследовании «Рейтинга» по заказу IRI стало моделирование результата некого «единого кандидата от демократической оппозиции к действующей власти». Понятно, что в силу специфики политической линии IRI, под этим сложносочиненным эвфемизмом нужно понимать «кандидат от Вашингтона»; четким подтверждением подобной авторской интерпретации является тот факт, что в список этих «единых кандидатов» не включили Юлию Тимошенко.

Так вот, идею выдвижения «единого кандидата от демократической оппозиции к действующей власти» поддержали 40% украинцев, 20% отнеслись к ней негативно, 40% затруднились с ответом. Понятно, что заокеанские заказчики украинского общенационального исследования позволили отечественным исполнителям обнародовать только часть результатов, а потому мы не видим цифр поддержки «единого кандидата» в различных частях украинского политического спектра. Но, тем ни менее, мы можем предположить, что хотя эта идея не является доминирующей в украинском обществе в целом, среди сторонников условных «партий Майдана» она достаточно популярна.

«Социологические праймериз» на роль «единого кандидата от демократической оппозиции к действующей власти» были проведены только среди тех респондентов, которые высказались в поддержку этой идеи.
Мы приведем здесь все результаты, ибо страна должна знать полный состав списка «12 вашингтонских апостолов», допущенных к виртуальным «праймериз» на роль нового украинского мессии.

Анатолий Гриценко – 23%
Святослав Вакарчук – 18%
Андрей Садовый – 8%
Егор Соболев – 3%
Виктор Чумак – 2%
Мустафа Найем – 2%
Василий Гацко – 1%
Сергей Лещенко – 1%
Юрий Деревянко – 1%
Ганна Гопко – 1%
Александр Солонтай – 0%
Светлана Залищук – 0%
Другой – 17%
Затруднились с ответом/Отказ – 23%

Прежде всего, необходимо отметить, что каждый шестой из сторонников «единого кандидата» имеет кандидатуру за рамками «вашингтонского списка», а затруднившихся и отказавшихся отвечать – столько же, сколько сторонников у лидирующего в данной номинации Анатолия Гриценко.

Здесь важно напомнить, что для перевода полученных результатов в сопоставимый с общенациональными результатами формат, рейтинги «единого кандидата» необходимо разделить на 2.5 (или умножить на 0.4). Второй нюанс – ввиду резкого сокращения выборки [с 2400 до 971 респондента] существенно возрастает погрешность: если изначально «допустимая погрешность» исследования составляла 2%, то у вышеприведенных значений она превышает 3% [если точно – согласно формулам погрешности – то 3.2%].

Это означает, что реальные результаты первой тройки «вашингтонского списка» в рамках модели «единого кандидата от демократической оппозиции к действующей власти» таковы [в скобках – для сравнения – результат в случае участия всего списка кандидатов]:

Анатолий Гриценко – 9% [7%]
Святослав Вакарчук – 7% [4%]
Андрей Садовый – 3% [2%]

Как мы видим, никакого электорального рывка потенциальные «единые кандидаты» сделать не могут, – прирост можно охарактеризовать как незначительный, в пределах погрешности.

Строго говоря, эти цифры являются социологическим приговором идее «третьей силы» в рамках спектра «партий Майдана». Особенно на фоне многократно продемонстрированной катастрофической недоговороспособности Анатолия Гриценко.
Имеется информация, что переговоры ряда организаций, плотно сидящих на американских грантах [например – РПР и Transparency Internationa] с Вакарчуком по вопросу его выдвижения все еще продолжаются, однако, в данном случае стратегической целью являются будущие парламентские выборы, а не радикальный перелом ситуации в ходе президентских.

Вместо выводов

В заключение хочется еще раз повторить, – мы не можем залезть в голову американцам, принимающим решение о политических ставках в далекой от них восточно-европейской стране. Тем ни менее, электоральная картина, которую мы наблюдаем вместе с ними в виде рецензируемого социологического исследования, несомненно, подталкивает к мысли о серьезных проблемах с переизбранием у действующего президента в случае следования «инерционному сценарию». Отсюда и опасения относительно возможной попытки Банковой «перевернуть доску», репетицией чего стало введение военного положения.

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Интересно, что в упомянутой выше статье Washington Times уже второй раз, описывая «Керченский инцидент», de facto солидаризуется с версией Кремля: «инцидент в Азовском море был спровоцирован Порошенко ради восстановления одобрения среди избирателей».

Дмитрий Джангиров, Выборы-2019
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Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Американские букмекеры и украинские выборы

Рабочая поездка Юлии Тимошенко в Вашингтон, проведенная в рамках подготовки к президентской избирательной кампании, вызвала весьма нервную реакцию в окружении действующего Президента, которая вылилась в очередной «порохоботский» фейерверк в сетях. Мы же, со своей стороны, не будем оценивать уровень успешности этого визита, так же как не будем составлять баланс позитивных/негативных отзывов на него американских политиков и СМИ. В данном материале автор хотел коснуться одной из важных составляющих того фона, на котором происходила рабочая поездка ЮВТ в Вашингтон, а именно – социологии.
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