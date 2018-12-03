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Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
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Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». Об уровне социологии, «скармливаемой» Президенту и верхушке «партии власти», автору уже приходилось писать, анализируя февральский выпуск 2018 года «Барометра» от «Януса».

Напомню лишь, что тремя учредителями «Інституту Стратегічних Досліджень та Прогнозів «Янус» являются сам Игорь Грынив, а также два калиброванных доморощенных либерала  90-х – начала 2000-х годов – Виктор Пинзенык и Сергей Терехин. При этом, «Янус» был создан путем «переформатирования» знаменитого «Українського Фонду підтримки реформ» тех же трех соучредителей, который в «лихие 90-е» был столпом разработки либеральных реформ для Украины. Фонд, как и его преемник – Институт, находился по тому же адресу в самом центре Киева в 200-х метрах от ВР – на улице Институтской, 28.

Должен сказать, что Центр «SOCIS» автору также доводилось уличать в публикации данных, далеко выходящих за рамки научных представлений о социологии. Тем же, кому вполне естественно лень заходить по гиперссылке, напомню, что согласно июньскому с.г. опросу «SOCIS», рейтинг Аграрной партии волшебным образом вырос в 13 раз за месяц, а рейтинг БПП оказался «ополовиненным» никому не известной партией «Винницкая европейская стратегия» (всем известного премьер-министра Владимира Гройсмана).

Таким образом, «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS». В условиях военного положения не рискну сравнивать главного читателя с Буратино…

Оправдывая тот факт, что автор вновь вернулся к теме «Барометра», подчеркну: ноябрьский выпуск удивил даже меня. Неподготовленных к большим «социологическим перегрузкам» читателей прошу присесть и крепко взяться за подлокотники стульев/кресел. Итак, согласно исследованию, проведенному с 31.10 по 11.11, тройка лидеров выглядит следующим образом (результат – «от всех»):

Владимир Зеленский – 10.8%,
Юлия Тимошенко – 10.2%,
Петр Порошенко – 7.0%.  

[11/21; первая цифра – месяц выпуска «Барометра», вторая цифра – страница]

При этом Владимир Зеленский первый раз поставлен в исследование; в октябре Игорь Грынив  «нарисовал» Юлии Тимошенко – 11.6%, Петру Порошенко – 8%. [10/21]

В партийном же рейтинге Игорь Грынив – при титанических усилиях «Януса» и «SOCIS»! – на первое место в ноябре вывел партию «Слуга народа», которая за месяц сделала впечатляющий рывок с 8.1% до 11.2%. [11/25-26]. Как вы догадываетесь, все остальные президентские и партийные рейтинги, приведенные в «Барометре» имеют столь же отдаленное отношение к реалиям…

Не все так плохо, прекрасная маркиза… 

Разумеется, «социологию имени Грынива» нельзя просто назвать «оторванной от реалий». Необходимо четкое понимание того, где эти самые «реалии» локализованы. И если мы ограничимся внутренним миром действующего Президента, внутренним пространством Администрации Президента и внутренними убеждениями верхушки «партии власти», то цифры «Януса» и «SOCIS» являются абсолютно адекватными.

В описанном виртуальном интеллектуальном гетто сильна вера в то, что «не пойдет народ за Юлей!», и услужливый «Барометр» показывает затяжное – с июля с.г.– падение рейтинга ЮВТ («от всех») с 13,2% до 10,2%.  [11/22]

При этом, разумеется, в общую картину вплетаются и вполне реалистичные, но наиболее банальные «месседжи». Например, тройка наиболее важных для украинцев проблем включает: «военный конфликт на востоке Украины», «низкий уровень зарплат и пенсий» и «высокие тарифы на услуги ЖКХ». Причем, обеспокоенность тарифами в ноябре по сравнению с октябрем заметно возросла, а военный конфликт откатился от летних пиков «тревожности».  [11/14]

В целом же, рисуемая Игорем Грынивым картина примерно следующая: ситуация сложная, быстро меняющаяся, но вполне «игровая» и дающая возможность успешно «пропетлять», используя нестандартные методы.

Далее мы разберем «социологию от Грынива» более подробно.        

Страна счастливых, богобоязненных, но… недоверчивых и недовольных людей

Согласно ноябрьской социологии «Януса», 73% украинцев считает себя счастливыми, из них 25% – «очень счастливы», а 48% – «скорее счастливы» [11/46]. Не будем с самого начала изумляться увиденным цифрам – этих изумлений у нас впереди еще немало! – а поступим по принципу Тертуллиана: «Credo quia absurdum». И в рамках этого принципа нас, например, уже не удивит вывод к разделу «Оценка направления движения страны»: «В ноябре уменьшилась доля тех респондентов, которые придерживаются конформистской позиции («в чем-то в правильном направлении, в чем-то – в неправильном направлении»). А процент тех, кто считает, что события развиваются в правильном направлении, достиг наивысшего за последний год значения (7,4%)». [11/12].       

Понятно, что у Президента и верхушки АП нет времени особо внимательно присматриваться к графикам и таблицам, эти люди (и я это знаю не понаслышке!) в абсолютном большинстве случаев бегло читают только выводы к диаграммам и графикам. Ну, а «выводы от Грынива» это, как говаривали в середине прошлого века американские рекламисты, — «правда, только правда, ничего кроме правды, НО… не вся правда!»

Да, это – правда, что количество «конформистов» сократилось с  40,4% в сентябре и 35,8% в октябре до 32.1% в ноябре, НО… в первую очередь не за счет увеличения числа «оптимистов» (с 6,9% в сентябре до 7,4% в ноябре «через» падание до 5.5% в октябре), а за счет резкого роста «пессимистов», считающих, что страна развивается в неправильном направлении – с годового минимума 49,8% в сентябре до 56,5% в октябре и 58,6% в ноябре. (Последняя цифра близка к годовому максимуму – 60,5% в июне.)  [11/12]

Здесь необходимо сделать небольшое, но важное отступление. Введение в опрос опции «в чем-то в правильном направлении, в чем-то – в неправильном направлении» допустимо и не является прямой манипуляцией, но, в то же время, заметно размывает картину. Предпочтительнее выглядит либо точная дихотомия: «в правильном направлении»/«в неправильном направлении», либо дихотомия с уточнениями. Например: «точно в правильном», «скорее  в правильном» / «скорее в неправильном», «точно в неправильном». Плюс, разумеется, «затруднились ответить» и т.п. Кстати, именно такой подход был применен в приведенном выше вопросе о счастье: «очень счастливы», «скорее счастливы» / «скорее несчастны», «очень несчастны».   

Так вот, согласно ноябрьскому совместному опросу КМИС, Центра им. Разумкова и социологической группы «Рейтинг», 78% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении (максимум за все время замеров, начиная с конца 2011 года!) и только 12% – что в правильном (хуже показатели были только в феврале и сентябре 2016-го). 

В качестве традиционной «Специальной темы» ноябрьский «Барометр» предлагает «Ценностные ориентиры украинцев», откуда мы взяли данные о счастье. Кстати, в этом же разделе приводятся интересные данные о том, что лишь 29,5% украинцев считают, что «большинству людей можно доверять», в то время как 68,7% предпочитают «быть очень осторожными с людьми» [11/48]. Выскажу чисто субъективное мнение: автору этих строк не понятно, как общее ощущение счастья может сочетаться с практически тотальным недоверием к «ближнему своему»…

В рамках «Спецтемы» украинцам также задали вопрос о важности Бога в их жизни по 10-бальной шкале. Средний результат – 7,38, при этом 40% украинцев оценили важность Бога в своей жизни в максимальные 10 баллов.

Понятно, что тема Бога в столь не богоугодном заведении, как Администрация Президента, всплыла исключительно в связи с инициированным Президентом процессом получения автокефалии православной церковью. И цифры «о важности Бога», вроде как, должны свидетельствовать в пользу «электоральной значимости» этого процесса и утвердить Петра Алексеевича в правильности его действий с точки зрения переизбрания в марте следующего года. Однако, на самом деле, вопрос является чисто манипулятивным, а более или менее адекватную связь между многократным объявлением о получении Томоса (на сегодня – минимум троекратным) и электоральным результатом  можно установить с помощью вопроса о значимости Церкви в жизни украинцев.          

И еще небольшой штрих в заключение главки. Точно так же, как уже было упомянуто выше, не отражает реальной картины вывод, сделанный к разделу «Оценка ситуации в стране» [11/13]: «В ноябре доля тех респондентов, которые считают ситуацию критической и взрывоопасной, несколько увеличилась». На самом же деле, процент «алармистов» сделал самый большой месячный скачок за год – с 26,5% до 30,9%, при этом тех, кто считает ситуацию «напряженной» в ноябре было 60%, а тех, кто видит в окружающем бардаке «стабильность» – только 8,3%.

О козлах отпущения

Хочется обратить внимание на очень интересный момент с точки зрения восприятия Президентом ситуации с ответственностью за принятие непопулярных решений. Понятно, что Игорь Грынив со своим «Янусом» пытается не только формировать вполне определенную систему мировосприятия у Президента, но и вынужден подстраиваться под уже имеющиеся у Петра Порошенко стереотипы.

Варианты реакции населения на повышение тарифов по версии Игоря Грынива, отраженной в ноябрьском отчете «Януса», выглядят следующим образом [11/38]:

  • правительство вынуждено было принять такое решение для того, чтобы получить очередной транш МВФ и, таким образом, избежать экономического дефолта в Украине – 16,5%;
  • правительство вынуждено было выполнять требования МВФ, чтобы отдать долги, накопленные правительствами  Николая Азарова и Юлии Тимошенко – 8,1%;
  • правительство продемонстрировало свою неспособность найти пути поставки газа по более приемлемым для потребителей ценами – 26,8%;
  • прикрываясь требованием МВФ, правительство приняло такое решение, исключительно в интересах олигархов, которые занимаются газодобычей и поставками газа – 39,6%;
  • другое – 1,4%;
  • затруднились с ответом / отказ – 7.7%.     

В этом опросе интересны не цифры, как таковые, а ход мысли в окружении действующего Президента: они – разумеется, вслед за шефом – не допускают даже мысли, что украинцы могут счесть ответственным за повышение тарифов ЖКХ Петра Порошенко! Кстати, это прекрасно понимает и премьер-министр Владимир Гройсман, всячески пытающийся избежать ветхозаветной роли «козла отпущения». 

Здесь, к слову сказать, Игорь «Янус» Грынив (как, несомненно, записали бы его наши новые заокеанские старшие братья) демонстрирует вполне профессиональный уровень манипуляции социологией, получая честные ответы, которые не имеют никакого отношения к реалиям.

На самом же деле, понятие «правительство» для украинцев далеко не тождественно понятию «Кабинет министров», как оно определено в Конституции и действующем законодательстве. Понятно, что в опросе делается прозрачный намек на «правительство Гройсмана» через упоминание «правительств Тимошенко и Азарова». В то же время, например, политическое клише самой Юлии Тимошенко – «ответственность правительства Порошенко» в отношении цен на газ и тарифов ЖКХ вполне понятна и естественна для населения.

Кстати, записывая действующего Президента в число бенефициаров повышения цены на газ, Юлия Тимошенко точно «попадает» в мнение относительного большинства украинцев, которые считают, что повышение цен на газ было сделано именно «в интересах олигархов, которые занимаются газодобычей и поставками газа». (15 ноября ЮВТ сделала официальное заявление в НАБУ о том, что Бывший директор спортивно-развлекательного клуба Петра Порошенко «5 элемент» Олег Ольховой стал основным владельцем одного из главных получателей лицензий на добычу газа в Украине ООО «Аркона Газ-Энергия»). Так что, роль «козла отпущения» в украинской commedia dell'arte является переходящей, даже в ходе одной сцены…

Юлия Тимошенко как idéefixe для Президента

Впрочем, вернемся в прекрасный мир, рисуемый Игорем Янусовичем Грынивым на страницах своего ежемесячника, где счастливые украинцы обвиняют в своих мелких бедах плохой Кабмин. Разумеется, эти счастливые люди (как мы предполагаем – специально найденные Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS» по заказу «Януса») просто не могут верить Юлии Тимошенко…

Действительно, согласно ноябрьскому «Барометру», якобы только 17% респондентов поверили в обещание Юлии Тимошенко вдвое снизить цену на газ [11/43], которое стало одним из ключевых месседжей в ее осенней политической рекламе. 

Однако, автор «Барометра» и сам, похоже, утратил контроль над логикой цифр в нарисованном им же «социологическом зазеркалье». Что такое 17% поверивших в обещание ЮВТ, даже если это правда (или, хотя бы, пост-правда)?

  1. Это существенно выше, чем «нарисованный» Грынивым ноябрьский рейтинг Юлии Тимошенко;
  2. в пересчете на голосующих, это не менее четверти электората.

Оба пункта четко свидетельствуют в пользу высокой эффективности данного обещания ЮВТ, как предвыборной технологии. Ну, а избавляясь от «коэффициента предвзятости», который, несомненно, применяется в социсследованиях «Януса» и «SOCIS» в отношении ЮВТ, мы можем оценить число поверивших в обещание г-жи Тимошенко двукратного снижения цен в примерно четверть «от всех» и треть «от голосующих».      

В октябре респондентам был задан вопрос: «По Вашему мнению, существует ли угроза того, что евроатлантический курс Украины может быть отменен в случае смены власти в Украине?». О существовании такой угрозы, если, верить «Барометру», заявило 47,6%, об отсутствии – 28%, еще 24,5% отказались отвечать либо затруднились с ответом. [10/48]

Тем, кто заявил о наличии угрозы и затруднившимся с ответом (72% от выборки) были заданы вопросы:

  1. Кто из кандидатов продолжит евроатлантический курс Украины в случае его избрания Президентом Украины?
  2. Кто из кандидатов вероятнее всего может отменить евроатлантический курс Украины?

В первом вопросе лидирует, разумеется, Петр Порошенко – 35,5%, существенно опережая идущую на втором месте Юлию Тимошенко – 19,0%... Во втором вопросе лидерство «по праву» досталось   

Юрию Бойко – 23,3% и Вадиму Рабиновичу – 16,7%. Но, «почетное третье место» Игорь Грынив здесь отвел Юлии Владимировне – 9,9%. [10/49]

Разумеется, если эти цифры и имеют какое-то отношение к реалиям, то только тем, как было указано выше, которые существуют в голове Президента, представлениях Администрации и надеждах верхушки «партии власти». И, исходя из них, антагонистом Президента-евроатлантиста необходимо изображать Юлию Тимошенко в качестве угрозы и/или тормоза вековых евроатлантических стремлений Украины, а, значит, – как потенциального союзника Кремля.

На всем этом фоне несколько удивительно выглядит раздел «Реклама кандидатов в президенты» [11/24], согласно которой за последние 3-4 месяца политическую рекламу Юлии Тимошенко видели 51,3% украинцев и 16,3% она понравилась. Даже без учета «коэффициента предвзятости» «Януса» и «SOCIS» в отношении ЮВТ, можно утверждать: реклама, на которую обратили внимание более половины украинцев и которая понравилась каждому третьему из увидевших, несомненно, эффективна.

У Президента показатели существенно слабее – 32,5% и 8,0%, соответственно. Но, не нужно искать здесь «зраду» со стороны Игоря Грынива; просто здесь борьба с политическим противником уступает первенство конкуренции за освоение предвыборных потоков внутри президентского штаба… 

«Медиа-менеджеров пора перетраяхнуть!»

Дело в том, что одна из важнейших функций, которую выполняет ежемесячный «Барометр» – предъявление аргументов о (не)эффективности работы конкурентов Игоря Грынива по осваиванию предвыборных бюджетов. 

Вот, например, у автора практически нет сомнений в том, что г-н Грынив НЕ является автором идеи извинений действующего Президента за невыполненное предвыборное обещание 2014 года быстро закончить АТО. Ведь исследование «Януса» и «SOCIS» свидетельствует: только 7,4% опрошенных выбрали ответ «это был смелый поступок, который улучшил отношение людей к Петру Порошенко», еще 20,7% ответили «это был смелый поступок, но он не изменил отношение людей к Петру Порошенко». А вот практически треть – 32,5% выбрали «данный поступок не является важным для людей, потому он никак не повлиял на отношение людей к Петру Порошенко» и почти четверть – 22,8% уверены, что «данный поступок ухудшил отношение людей к Петру Порошенко» [10/24].

«Вот так вот, Петр Алексеевич, – беспристрастным языком цифр внушает Игорь Грынив Президенту, – вокруг Вас одни серые посредственности, либо, что еще хуже – коварные враги… Кроме меня и «Януса», разумеется…»

Еще одно лыко в ту же строку. Из номера в номер «Барометр» выдает достаточно важный социологический показатель – «Доверие новостям на ТВ-каналах». Как бывший «телевизионщик» скажу – аудитория новостных блоков телеканалов весьма консервативна и изменения, превосходящие погрешность, нередко нарастают месяцами. И действительно, доверие к новостям основных телеканалов в октябре [10/27] и ноябре [11/27] изменилось незначительно – в основном в пределах 1%. Можно отметить скачок доверия к новостям «Интера» – с 27,4% до 30,2%, что в абсолютных числах составляет +2,8%, а в относительных + 9,3%.

И вот на этом фоне, новости президентского de jure 5-го канала демонстрируют немыслимое падение доверия – с 13,4% до 8.8%, что составляет минус 4,6% в абсолютных числах и минус 34% (!!) – в относительных. Немного менее драматично падение доверие к новостям президентского de facto  Прямого канала с 10,6% до 8,9% – на минус 1,7% и минус 16%, соответственно.

Цифры «Барометра» не врут, они честно подсказывают Петру Алексеевичу, что пришло время сменить ответственных за телевещание, и заменить их на профессионалов, предложенных Игорем Янусовичем. А заодно – и ответственных за политическую рекламу, судя по цифрам, приведенным в конце прошлой главки.   

В этом всем исследовании интересна «фигура умолчания» – влияние мощной и жесткой кампании «черного пиара» в отношении Юлии Тимошенко, начавшаяся, примерно, в середине лета. Ну, это мы с Вами знаем, что она абсолютно неэффективна. Но, «Барометр» от «Януса» и  «SOCIS» демонстрирует Президенту «секретное» падение рейтинга ЮВТ в ситуации, когда «креативщики», «медийщики» и «рекламщики» перманентно либо «бьют в штангу», либо «стреляют себе в ногу».  Так за счет чего падение? Разумеется, за счет талантливого «черного пиара», который необходимо продолжить, усилить, углубить и… дополнительно профинансировать.     

Харизма на безрыбье…

В последней главке своего обзора, автор кратко коснется сентябрьского выпуска «Барометра», который в качестве «Специальной темы» обнародовал сравнительные характеристики пяти президентов Украины. Разумеется, apriori, можно предположить, что такое сравнительное исследование не может быть корректным: ведь респонденты дают свои оценки неким нынешним характеристикам, связанным с действующим Президентом и свои оценки воспоминаниям о тех же характеристиках, связанных с бывшими президентами.

Однако, наткнувшись на следующий вывод по «конкурентным преимуществам» украинских президентов: «Ядро образа Петра Порошенко составляют черты талантливого, коммуникабельного руководителя, нацеленного на успехи и призванного реформировать страну…», хочетсябольше не заглядывать в сентябрьский выпуск, чтобы сохранить спокойствие нервной системы и чистоту разума…

Сообщу лишь, что Игорь Грынив демонстрирует наибольшую близость образов Петра Порошенко и Леонида Кучмы, которые лидируют среди своих коллег как по количеству и составу конкурентоспособных преимуществ, так и по показателю «индекс харизматичности». Не мучайте ни меня, ни себя вопросом – «что это такое?!», поверьте на слово, что формула приводится!

Зато на вопрос «а почему Кучма?» – ответ очевиден: это единственный на сегодняшний день президент Украины, сумевший переизбраться на второй срок. Однако, за очевидным ответом, скрывается весьма сложная многоходовая интрига, позволившая Леониду Даниловичу в 1999 году одержать далеко не очевидную в начале кампании победу.

Стратегически Леониду Кучме необходимо было выйти во второй тур с лидером КПУ Петром Симоненко, исход противостояния с которым был предопределен изначально, а не с «электорально неудобным» социалистом Александром Морозом. Для достижения этой цели были применены следующие тактические приемы:

• дана относительная «свобода действий» Петру Симоненко, при этом вся мощь и пропаганды, и админресурса работала против Александра Мороза;
• на левом фланге активно «раскручивалась» лидер Прогрессивно-социалистической партии Наталья Витренко, в конце концов «споловинившая» рейтинг Мороза;
• для дезориентации лево-центристского и лево-националистического избирателя поддерживалась интрига с «Каневской четверкой» кандидатов, где было три «гетьмана» — Александр Мороз, спикер ВР Александр Ткаченко и экс-глава СБУ Евгений Марчук (в роли «рядового» выступал мэр Черкасс Владимир Олийнык).

Последний из упомянутых «гетьманов» — по законам национального жанра — был еще и «засланным казачком», что привело «Каневскую четверку» к развалу в самый канун первого тура, а Евгения Марчука перед вторым туром — в кресло секретаря СНБОУ;

• националистический электорат был раздроблен в результате раскола партии РУХ. В итоге, оппозиционному крылу во главе с Юрием Костенко пришлось на выборах бороться не столько с «режимом Леонида Кучмы», сколько с провластным крылом бывших однопартийцев во главе с Геннадием Удовенко. Эта «внутривидовая» борьба привела к тому, что большинство сторонников национал-демократов уже в первом туре перешло к Кучме, а оба «руховца» набрали 5% на двоих.

Разумеется, «20 лет спустя» политические реалии Украины изменились самым радикальным способом, но мечта «победить социологию интригами» по-прежнему остается «Священным Граалем» украинских политтехнологов, и Игорь Грынив – один из них. Главное для них – полномочия на интриги и деньги на проекты…

Но, пока (в сентябре 2018-го) главное – дать понять Президенту, что первые шаги предвыборной кампании легли на благодатную почву.  Именно поэтому в разделе «Взнос президентов в развитие Украины», Петр Алексеевич получил следующие оценки ( сумма ответов «сделал очень весомый взнос» и «сделал достаточно весомый взнос») [9/39]:

  • в укрепление государственной независимости Украины – 29,5%
  • в укрепление и развитие украинской экономики  – 18,5%
  • в проведение реальных реформ Украины – 24,2%
  • в борьбу с коррупцией – 12,6%
  • в интеграцию Украины в Европу – 54,9%
  • в укрепление обороноспособности Украины – 44,4%

Понятно, что экономический рост, проведение реформ и борьба с коррупцией никак не могут стать «фишками» избирательной кампании Петра Порошенко, а потому необходимо и дальше следовать месседжу «Армія! Мова! Віра!», ускорять процесс внесения изменений в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции и продолжать курс на автокефалию…

Вместо заключения или Как вы лодку назовете…

Конечно же, речь идет об Институте стратегических исследований и прогнозов с, мягко говоря, эпатирующим названием «Янус». И, как мы видим, издаваемый этим самым «Янусом» ежемесячный «Барометр» вполне ожидаемо двулик.

Но, в конце сборника – на внутренней стороне закрывающей страницы Игорь Грынив пояснил столь экзотический выбор названия.   

«Институт носит имя известного римского бога Януса. Janus с латыни переводится как двери, открывающиеся в обе стороны, – в прошлое и будущее. Одно лицо Януса – пожилое, смотрит в прошлое, то есть, символизирует мудрость, а другое лицо – юношеское, устремленное в будущее. Миссия Института – разработка стратегий и прогнозов будущего развития страны, опираясь на исторический опыт и уроки прошлого.

Янус – бог всех начинаний, входов и выходов, ворот и дверей, договоров и союзов. В определенном смысле он символизирует историческую миссию Украины как ворот Европы, дверей, открытых для контакта между Восточной и Западной цивилизацией. Цель Института – поиск цивилизационных точек соприкосновения и содействия эффективному диалогу двух культур, руководствуясь мудростью римского бога Януса.» 

Для начала, необходимо уточнить, что этимология, возводящая имя «Янус» к дверям (точнее – к движению, переходу и т.д.) является наиболее сомнительной и, по сути, научно опровергнутой. А наиболее правдоподобной является этимология, согласно которой «Янус» – это измененная форма «Хаоса». Того самого, который царит в Администрации Президента за 4 месяца до выборов… 

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А в заключение, напомню Игорю Янусовичу Грыниву,  что храм Януса в Древнем Риме открывали на время войны и закрывали по достижению мира. И автор этих строк искренне надеется, что закрытие Института «Януса» в апреле 2019 года станет одной из важных примет наступления мира в нашей стране…  

Дмитрий Джангиров, социология, SOCIS, Янус
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Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кого выбрать президентом?

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!
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