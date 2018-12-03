Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». Об уровне социологии, «скармливаемой» Президенту и верхушке «партии власти», автору уже приходилось писать, анализируя февральский выпуск 2018 года «Барометра» от «Януса».

Напомню лишь, что тремя учредителями «Інституту Стратегічних Досліджень та Прогнозів «Янус» являются сам Игорь Грынив, а также два калиброванных доморощенных либерала 90-х – начала 2000-х годов – Виктор Пинзенык и Сергей Терехин. При этом, «Янус» был создан путем «переформатирования» знаменитого «Українського Фонду підтримки реформ» тех же трех соучредителей, который в «лихие 90-е» был столпом разработки либеральных реформ для Украины. Фонд, как и его преемник – Институт, находился по тому же адресу в самом центре Киева в 200-х метрах от ВР – на улице Институтской, 28.

Должен сказать, что Центр «SOCIS» автору также доводилось уличать в публикации данных, далеко выходящих за рамки научных представлений о социологии. Тем же, кому вполне естественно лень заходить по гиперссылке, напомню, что согласно июньскому с.г. опросу «SOCIS», рейтинг Аграрной партии волшебным образом вырос в 13 раз за месяц, а рейтинг БПП оказался «ополовиненным» никому не известной партией «Винницкая европейская стратегия» (всем известного премьер-министра Владимира Гройсмана).

Таким образом, «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS». В условиях военного положения не рискну сравнивать главного читателя с Буратино…

Оправдывая тот факт, что автор вновь вернулся к теме «Барометра», подчеркну: ноябрьский выпуск удивил даже меня. Неподготовленных к большим «социологическим перегрузкам» читателей прошу присесть и крепко взяться за подлокотники стульев/кресел. Итак, согласно исследованию, проведенному с 31.10 по 11.11, тройка лидеров выглядит следующим образом (результат – «от всех»):

Владимир Зеленский – 10.8%,

Юлия Тимошенко – 10.2%,

Петр Порошенко – 7.0%.

[11/21; первая цифра – месяц выпуска «Барометра», вторая цифра – страница]

При этом Владимир Зеленский первый раз поставлен в исследование; в октябре Игорь Грынив «нарисовал» Юлии Тимошенко – 11.6%, Петру Порошенко – 8%. [10/21]

В партийном же рейтинге Игорь Грынив – при титанических усилиях «Януса» и «SOCIS»! – на первое место в ноябре вывел партию «Слуга народа», которая за месяц сделала впечатляющий рывок с 8.1% до 11.2%. [11/25-26]. Как вы догадываетесь, все остальные президентские и партийные рейтинги, приведенные в «Барометре» имеют столь же отдаленное отношение к реалиям…

Не все так плохо, прекрасная маркиза…

Разумеется, «социологию имени Грынива» нельзя просто назвать «оторванной от реалий». Необходимо четкое понимание того, где эти самые «реалии» локализованы. И если мы ограничимся внутренним миром действующего Президента, внутренним пространством Администрации Президента и внутренними убеждениями верхушки «партии власти», то цифры «Януса» и «SOCIS» являются абсолютно адекватными.

В описанном виртуальном интеллектуальном гетто сильна вера в то, что «не пойдет народ за Юлей!», и услужливый «Барометр» показывает затяжное – с июля с.г.– падение рейтинга ЮВТ («от всех») с 13,2% до 10,2%. [11/22]

При этом, разумеется, в общую картину вплетаются и вполне реалистичные, но наиболее банальные «месседжи». Например, тройка наиболее важных для украинцев проблем включает: «военный конфликт на востоке Украины», «низкий уровень зарплат и пенсий» и «высокие тарифы на услуги ЖКХ». Причем, обеспокоенность тарифами в ноябре по сравнению с октябрем заметно возросла, а военный конфликт откатился от летних пиков «тревожности». [11/14]

В целом же, рисуемая Игорем Грынивым картина примерно следующая: ситуация сложная, быстро меняющаяся, но вполне «игровая» и дающая возможность успешно «пропетлять», используя нестандартные методы.

Далее мы разберем «социологию от Грынива» более подробно.

Страна счастливых, богобоязненных, но… недоверчивых и недовольных людей

Согласно ноябрьской социологии «Януса», 73% украинцев считает себя счастливыми, из них 25% – «очень счастливы», а 48% – «скорее счастливы» [11/46]. Не будем с самого начала изумляться увиденным цифрам – этих изумлений у нас впереди еще немало! – а поступим по принципу Тертуллиана: «Credo quia absurdum». И в рамках этого принципа нас, например, уже не удивит вывод к разделу «Оценка направления движения страны»: «В ноябре уменьшилась доля тех респондентов, которые придерживаются конформистской позиции («в чем-то в правильном направлении, в чем-то – в неправильном направлении»). А процент тех, кто считает, что события развиваются в правильном направлении, достиг наивысшего за последний год значения (7,4%)». [11/12].

Понятно, что у Президента и верхушки АП нет времени особо внимательно присматриваться к графикам и таблицам, эти люди (и я это знаю не понаслышке!) в абсолютном большинстве случаев бегло читают только выводы к диаграммам и графикам. Ну, а «выводы от Грынива» это, как говаривали в середине прошлого века американские рекламисты, — «правда, только правда, ничего кроме правды, НО… не вся правда!»

Да, это – правда, что количество «конформистов» сократилось с 40,4% в сентябре и 35,8% в октябре до 32.1% в ноябре, НО… в первую очередь не за счет увеличения числа «оптимистов» (с 6,9% в сентябре до 7,4% в ноябре «через» падание до 5.5% в октябре), а за счет резкого роста «пессимистов», считающих, что страна развивается в неправильном направлении – с годового минимума 49,8% в сентябре до 56,5% в октябре и 58,6% в ноябре. (Последняя цифра близка к годовому максимуму – 60,5% в июне.) [11/12]

Здесь необходимо сделать небольшое, но важное отступление. Введение в опрос опции «в чем-то в правильном направлении, в чем-то – в неправильном направлении» допустимо и не является прямой манипуляцией, но, в то же время, заметно размывает картину. Предпочтительнее выглядит либо точная дихотомия: «в правильном направлении»/«в неправильном направлении», либо дихотомия с уточнениями. Например: «точно в правильном», «скорее в правильном» / «скорее в неправильном», «точно в неправильном». Плюс, разумеется, «затруднились ответить» и т.п. Кстати, именно такой подход был применен в приведенном выше вопросе о счастье: «очень счастливы», «скорее счастливы» / «скорее несчастны», «очень несчастны».

Так вот, согласно ноябрьскому совместному опросу КМИС, Центра им. Разумкова и социологической группы «Рейтинг», 78% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении (максимум за все время замеров, начиная с конца 2011 года!) и только 12% – что в правильном (хуже показатели были только в феврале и сентябре 2016-го).

В качестве традиционной «Специальной темы» ноябрьский «Барометр» предлагает «Ценностные ориентиры украинцев», откуда мы взяли данные о счастье. Кстати, в этом же разделе приводятся интересные данные о том, что лишь 29,5% украинцев считают, что «большинству людей можно доверять», в то время как 68,7% предпочитают «быть очень осторожными с людьми» [11/48]. Выскажу чисто субъективное мнение: автору этих строк не понятно, как общее ощущение счастья может сочетаться с практически тотальным недоверием к «ближнему своему»…

В рамках «Спецтемы» украинцам также задали вопрос о важности Бога в их жизни по 10-бальной шкале. Средний результат – 7,38, при этом 40% украинцев оценили важность Бога в своей жизни в максимальные 10 баллов.

Понятно, что тема Бога в столь не богоугодном заведении, как Администрация Президента, всплыла исключительно в связи с инициированным Президентом процессом получения автокефалии православной церковью. И цифры «о важности Бога», вроде как, должны свидетельствовать в пользу «электоральной значимости» этого процесса и утвердить Петра Алексеевича в правильности его действий с точки зрения переизбрания в марте следующего года. Однако, на самом деле, вопрос является чисто манипулятивным, а более или менее адекватную связь между многократным объявлением о получении Томоса (на сегодня – минимум троекратным) и электоральным результатом можно установить с помощью вопроса о значимости Церкви в жизни украинцев.

И еще небольшой штрих в заключение главки. Точно так же, как уже было упомянуто выше, не отражает реальной картины вывод, сделанный к разделу «Оценка ситуации в стране» [11/13]: «В ноябре доля тех респондентов, которые считают ситуацию критической и взрывоопасной, несколько увеличилась». На самом же деле, процент «алармистов» сделал самый большой месячный скачок за год – с 26,5% до 30,9%, при этом тех, кто считает ситуацию «напряженной» в ноябре было 60%, а тех, кто видит в окружающем бардаке «стабильность» – только 8,3%.

О козлах отпущения

Хочется обратить внимание на очень интересный момент с точки зрения восприятия Президентом ситуации с ответственностью за принятие непопулярных решений. Понятно, что Игорь Грынив со своим «Янусом» пытается не только формировать вполне определенную систему мировосприятия у Президента, но и вынужден подстраиваться под уже имеющиеся у Петра Порошенко стереотипы.

Варианты реакции населения на повышение тарифов по версии Игоря Грынива, отраженной в ноябрьском отчете «Януса», выглядят следующим образом [11/38]:

правительство вынуждено было принять такое решение для того, чтобы получить очередной транш МВФ и, таким образом, избежать экономического дефолта в Украине – 16,5%;

правительство вынуждено было выполнять требования МВФ, чтобы отдать долги, накопленные правительствами Николая Азарова и Юлии Тимошенко – 8,1%;

правительство продемонстрировало свою неспособность найти пути поставки газа по более приемлемым для потребителей ценами – 26,8%;

прикрываясь требованием МВФ, правительство приняло такое решение, исключительно в интересах олигархов, которые занимаются газодобычей и поставками газа – 39,6%;

другое – 1,4%;

затруднились с ответом / отказ – 7.7%.

В этом опросе интересны не цифры, как таковые, а ход мысли в окружении действующего Президента: они – разумеется, вслед за шефом – не допускают даже мысли, что украинцы могут счесть ответственным за повышение тарифов ЖКХ Петра Порошенко! Кстати, это прекрасно понимает и премьер-министр Владимир Гройсман, всячески пытающийся избежать ветхозаветной роли «козла отпущения».

Здесь, к слову сказать, Игорь «Янус» Грынив (как, несомненно, записали бы его наши новые заокеанские старшие братья) демонстрирует вполне профессиональный уровень манипуляции социологией, получая честные ответы, которые не имеют никакого отношения к реалиям.

На самом же деле, понятие «правительство» для украинцев далеко не тождественно понятию «Кабинет министров», как оно определено в Конституции и действующем законодательстве. Понятно, что в опросе делается прозрачный намек на «правительство Гройсмана» через упоминание «правительств Тимошенко и Азарова». В то же время, например, политическое клише самой Юлии Тимошенко – «ответственность правительства Порошенко» в отношении цен на газ и тарифов ЖКХ вполне понятна и естественна для населения.

Кстати, записывая действующего Президента в число бенефициаров повышения цены на газ, Юлия Тимошенко точно «попадает» в мнение относительного большинства украинцев, которые считают, что повышение цен на газ было сделано именно «в интересах олигархов, которые занимаются газодобычей и поставками газа». (15 ноября ЮВТ сделала официальное заявление в НАБУ о том, что Бывший директор спортивно-развлекательного клуба Петра Порошенко «5 элемент» Олег Ольховой стал основным владельцем одного из главных получателей лицензий на добычу газа в Украине ООО «Аркона Газ-Энергия»). Так что, роль «козла отпущения» в украинской commedia dell'arte является переходящей, даже в ходе одной сцены…

Юлия Тимошенко как idéefixe для Президента

Впрочем, вернемся в прекрасный мир, рисуемый Игорем Янусовичем Грынивым на страницах своего ежемесячника, где счастливые украинцы обвиняют в своих мелких бедах плохой Кабмин. Разумеется, эти счастливые люди (как мы предполагаем – специально найденные Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS» по заказу «Януса») просто не могут верить Юлии Тимошенко…

Действительно, согласно ноябрьскому «Барометру», якобы только 17% респондентов поверили в обещание Юлии Тимошенко вдвое снизить цену на газ [11/43], которое стало одним из ключевых месседжей в ее осенней политической рекламе.

Однако, автор «Барометра» и сам, похоже, утратил контроль над логикой цифр в нарисованном им же «социологическом зазеркалье». Что такое 17% поверивших в обещание ЮВТ, даже если это правда (или, хотя бы, пост-правда)?

Это существенно выше, чем «нарисованный» Грынивым ноябрьский рейтинг Юлии Тимошенко; в пересчете на голосующих, это не менее четверти электората.

Оба пункта четко свидетельствуют в пользу высокой эффективности данного обещания ЮВТ, как предвыборной технологии. Ну, а избавляясь от «коэффициента предвзятости», который, несомненно, применяется в социсследованиях «Януса» и «SOCIS» в отношении ЮВТ, мы можем оценить число поверивших в обещание г-жи Тимошенко двукратного снижения цен в примерно четверть «от всех» и треть «от голосующих».

В октябре респондентам был задан вопрос: «По Вашему мнению, существует ли угроза того, что евроатлантический курс Украины может быть отменен в случае смены власти в Украине?». О существовании такой угрозы, если, верить «Барометру», заявило 47,6%, об отсутствии – 28%, еще 24,5% отказались отвечать либо затруднились с ответом. [10/48]

Тем, кто заявил о наличии угрозы и затруднившимся с ответом (72% от выборки) были заданы вопросы:

Кто из кандидатов продолжит евроатлантический курс Украины в случае его избрания Президентом Украины? Кто из кандидатов вероятнее всего может отменить евроатлантический курс Украины?

В первом вопросе лидирует, разумеется, Петр Порошенко – 35,5%, существенно опережая идущую на втором месте Юлию Тимошенко – 19,0%... Во втором вопросе лидерство «по праву» досталось

Юрию Бойко – 23,3% и Вадиму Рабиновичу – 16,7%. Но, «почетное третье место» Игорь Грынив здесь отвел Юлии Владимировне – 9,9%. [10/49]

Разумеется, если эти цифры и имеют какое-то отношение к реалиям, то только тем, как было указано выше, которые существуют в голове Президента, представлениях Администрации и надеждах верхушки «партии власти». И, исходя из них, антагонистом Президента-евроатлантиста необходимо изображать Юлию Тимошенко в качестве угрозы и/или тормоза вековых евроатлантических стремлений Украины, а, значит, – как потенциального союзника Кремля.

На всем этом фоне несколько удивительно выглядит раздел «Реклама кандидатов в президенты» [11/24], согласно которой за последние 3-4 месяца политическую рекламу Юлии Тимошенко видели 51,3% украинцев и 16,3% она понравилась. Даже без учета «коэффициента предвзятости» «Януса» и «SOCIS» в отношении ЮВТ, можно утверждать: реклама, на которую обратили внимание более половины украинцев и которая понравилась каждому третьему из увидевших, несомненно, эффективна.

У Президента показатели существенно слабее – 32,5% и 8,0%, соответственно. Но, не нужно искать здесь «зраду» со стороны Игоря Грынива; просто здесь борьба с политическим противником уступает первенство конкуренции за освоение предвыборных потоков внутри президентского штаба…

«Медиа-менеджеров пора перетр а яхнуть!»

Дело в том, что одна из важнейших функций, которую выполняет ежемесячный «Барометр» – предъявление аргументов о (не)эффективности работы конкурентов Игоря Грынива по осваиванию предвыборных бюджетов.

Вот, например, у автора практически нет сомнений в том, что г-н Грынив НЕ является автором идеи извинений действующего Президента за невыполненное предвыборное обещание 2014 года быстро закончить АТО. Ведь исследование «Януса» и «SOCIS» свидетельствует: только 7,4% опрошенных выбрали ответ «это был смелый поступок, который улучшил отношение людей к Петру Порошенко», еще 20,7% ответили «это был смелый поступок, но он не изменил отношение людей к Петру Порошенко». А вот практически треть – 32,5% выбрали «данный поступок не является важным для людей, потому он никак не повлиял на отношение людей к Петру Порошенко» и почти четверть – 22,8% уверены, что «данный поступок ухудшил отношение людей к Петру Порошенко» [10/24].

«Вот так вот, Петр Алексеевич, – беспристрастным языком цифр внушает Игорь Грынив Президенту, – вокруг Вас одни серые посредственности, либо, что еще хуже – коварные враги… Кроме меня и «Януса», разумеется…»

Еще одно лыко в ту же строку. Из номера в номер «Барометр» выдает достаточно важный социологический показатель – «Доверие новостям на ТВ-каналах». Как бывший «телевизионщик» скажу – аудитория новостных блоков телеканалов весьма консервативна и изменения, превосходящие погрешность, нередко нарастают месяцами. И действительно, доверие к новостям основных телеканалов в октябре [10/27] и ноябре [11/27] изменилось незначительно – в основном в пределах 1%. Можно отметить скачок доверия к новостям «Интера» – с 27,4% до 30,2%, что в абсолютных числах составляет +2,8%, а в относительных + 9,3%.

И вот на этом фоне, новости президентского de jure 5-го канала демонстрируют немыслимое падение доверия – с 13,4% до 8.8%, что составляет минус 4,6% в абсолютных числах и минус 34% (!!) – в относительных. Немного менее драматично падение доверие к новостям президентского de facto Прямого канала с 10,6% до 8,9% – на минус 1,7% и минус 16%, соответственно.

Цифры «Барометра» не врут, они честно подсказывают Петру Алексеевичу, что пришло время сменить ответственных за телевещание, и заменить их на профессионалов, предложенных Игорем Янусовичем. А заодно – и ответственных за политическую рекламу, судя по цифрам, приведенным в конце прошлой главки.

В этом всем исследовании интересна «фигура умолчания» – влияние мощной и жесткой кампании «черного пиара» в отношении Юлии Тимошенко, начавшаяся, примерно, в середине лета. Ну, это мы с Вами знаем, что она абсолютно неэффективна. Но, «Барометр» от «Януса» и «SOCIS» демонстрирует Президенту «секретное» падение рейтинга ЮВТ в ситуации, когда «креативщики», «медийщики» и «рекламщики» перманентно либо «бьют в штангу», либо «стреляют себе в ногу». Так за счет чего падение? Разумеется, за счет талантливого «черного пиара», который необходимо продолжить, усилить, углубить и… дополнительно профинансировать.

Харизма на безрыбье…

В последней главке своего обзора, автор кратко коснется сентябрьского выпуска «Барометра», который в качестве «Специальной темы» обнародовал сравнительные характеристики пяти президентов Украины. Разумеется, apriori, можно предположить, что такое сравнительное исследование не может быть корректным: ведь респонденты дают свои оценки неким нынешним характеристикам, связанным с действующим Президентом и свои оценки воспоминаниям о тех же характеристиках, связанных с бывшими президентами.

Однако, наткнувшись на следующий вывод по «конкурентным преимуществам» украинских президентов: «Ядро образа Петра Порошенко составляют черты талантливого, коммуникабельного руководителя, нацеленного на успехи и призванного реформировать страну…», хочетсябольше не заглядывать в сентябрьский выпуск, чтобы сохранить спокойствие нервной системы и чистоту разума…

Сообщу лишь, что Игорь Грынив демонстрирует наибольшую близость образов Петра Порошенко и Леонида Кучмы, которые лидируют среди своих коллег как по количеству и составу конкурентоспособных преимуществ, так и по показателю «индекс харизматичности». Не мучайте ни меня, ни себя вопросом – «что это такое?!», поверьте на слово, что формула приводится!

Зато на вопрос «а почему Кучма?» – ответ очевиден: это единственный на сегодняшний день президент Украины, сумевший переизбраться на второй срок. Однако, за очевидным ответом, скрывается весьма сложная многоходовая интрига, позволившая Леониду Даниловичу в 1999 году одержать далеко не очевидную в начале кампании победу.

Стратегически Леониду Кучме необходимо было выйти во второй тур с лидером КПУ Петром Симоненко, исход противостояния с которым был предопределен изначально, а не с «электорально неудобным» социалистом Александром Морозом. Для достижения этой цели были применены следующие тактические приемы:

• дана относительная «свобода действий» Петру Симоненко, при этом вся мощь и пропаганды, и админресурса работала против Александра Мороза;

• на левом фланге активно «раскручивалась» лидер Прогрессивно-социалистической партии Наталья Витренко, в конце концов «споловинившая» рейтинг Мороза;

• для дезориентации лево-центристского и лево-националистического избирателя поддерживалась интрига с «Каневской четверкой» кандидатов, где было три «гетьмана» — Александр Мороз, спикер ВР Александр Ткаченко и экс-глава СБУ Евгений Марчук (в роли «рядового» выступал мэр Черкасс Владимир Олийнык).

Последний из упомянутых «гетьманов» — по законам национального жанра — был еще и «засланным казачком», что привело «Каневскую четверку» к развалу в самый канун первого тура, а Евгения Марчука перед вторым туром — в кресло секретаря СНБОУ;

• националистический электорат был раздроблен в результате раскола партии РУХ. В итоге, оппозиционному крылу во главе с Юрием Костенко пришлось на выборах бороться не столько с «режимом Леонида Кучмы», сколько с провластным крылом бывших однопартийцев во главе с Геннадием Удовенко. Эта «внутривидовая» борьба привела к тому, что большинство сторонников национал-демократов уже в первом туре перешло к Кучме, а оба «руховца» набрали 5% на двоих.

Разумеется, «20 лет спустя» политические реалии Украины изменились самым радикальным способом, но мечта «победить социологию интригами» по-прежнему остается «Священным Граалем» украинских политтехнологов, и Игорь Грынив – один из них. Главное для них – полномочия на интриги и деньги на проекты…

Но, пока (в сентябре 2018-го) главное – дать понять Президенту, что первые шаги предвыборной кампании легли на благодатную почву. Именно поэтому в разделе «Взнос президентов в развитие Украины», Петр Алексеевич получил следующие оценки ( сумма ответов «сделал очень весомый взнос» и «сделал достаточно весомый взнос») [9/39]:

в укрепление государственной независимости Украины – 29,5%

в укрепление и развитие украинской экономики – 18,5%

в проведение реальных реформ Украины – 24,2%

в борьбу с коррупцией – 12,6%

в интеграцию Украины в Европу – 54,9%

в укрепление обороноспособности Украины – 44,4%

Понятно, что экономический рост, проведение реформ и борьба с коррупцией никак не могут стать «фишками» избирательной кампании Петра Порошенко, а потому необходимо и дальше следовать месседжу «Армія! Мова! Віра!», ускорять процесс внесения изменений в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции и продолжать курс на автокефалию…

Вместо заключения или Как вы лодку назовете…

Конечно же, речь идет об Институте стратегических исследований и прогнозов с, мягко говоря, эпатирующим названием «Янус». И, как мы видим, издаваемый этим самым «Янусом» ежемесячный «Барометр» вполне ожидаемо двулик.

Но, в конце сборника – на внутренней стороне закрывающей страницы Игорь Грынив пояснил столь экзотический выбор названия.

«Институт носит имя известного римского бога Януса. Janus с латыни переводится как двери, открывающиеся в обе стороны, – в прошлое и будущее. Одно лицо Януса – пожилое, смотрит в прошлое, то есть, символизирует мудрость, а другое лицо – юношеское, устремленное в будущее. Миссия Института – разработка стратегий и прогнозов будущего развития страны, опираясь на исторический опыт и уроки прошлого.

Янус – бог всех начинаний, входов и выходов, ворот и дверей, договоров и союзов. В определенном смысле он символизирует историческую миссию Украины как ворот Европы, дверей, открытых для контакта между Восточной и Западной цивилизацией. Цель Института – поиск цивилизационных точек соприкосновения и содействия эффективному диалогу двух культур, руководствуясь мудростью римского бога Януса.»

Для начала, необходимо уточнить, что этимология, возводящая имя «Янус» к дверям (точнее – к движению, переходу и т.д.) является наиболее сомнительной и, по сути, научно опровергнутой. А наиболее правдоподобной является этимология, согласно которой «Янус» – это измененная форма «Хаоса». Того самого, который царит в Администрации Президента за 4 месяца до выборов…

А в заключение, напомню Игорю Янусовичу Грыниву, что храм Януса в Древнем Риме открывали на время войны и закрывали по достижению мира. И автор этих строк искренне надеется, что закрытие Института «Януса» в апреле 2019 года станет одной из важных примет наступления мира в нашей стране…