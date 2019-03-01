Юго-Восток в электоральной игре

На фоне противоречивых общенациональных рейтингов интерес представляют собой и региональные предпочтения украинских избирателей. Благодаря исследованию Фонда «Украинская политика» проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга мы имеем возможность проанализировать предпочтения избирателей Юго-Востока на начало февраля с.г. При этом, автор разбил шесть анализируемых персонажей на две тройки — исходя из их общепринятого электорального потенциала.

Общенациональная тройка

Безоговорочным «лидером Юго-Востока» является Владимир Зеленский, занимающий первые места во всех 8 областях с результатом в диапазоне от 15,8% (NB — здесь и далее приводится результат от определившихся) в Николаевской до 24,8% — в Одесской. Наверное, есть в этом что-то символическое — из двух соседних областей веселые одесситы воспринимают политические амбиции шоумена лучше, а суровые николаевские корабелы — хуже других областей Юго-Востока. При этом важный символический рубеж в 20% «президент Голобородько» преодолевает в родной Днепропетровской области (22,2%) и «прифронтовой» Донецкой (20,4%), на гране этой цифры его результат в Луганской области (19,7%).

Пара, которая до появления Зеленского составляла главную интригу выборов — «Петя или Юля?» существенно отстает от лидера, при этом далеко не всегда попадая в тройку лидеров; собственно говоря, только в Запорожской области Юлия Тимошенко и Петр Порошенко вместе входят в «призовую» тройку вслед за Владимиром Зеленским.

Кроме того, у Юлии Владимировны имеется еще одно «серебро» — в Николаевской области и три «бронзы» — в родной Днепропетровской, а также в Одесской и Херсонской областях. У Петра Алексеевича — только еще одна «бронза» в Донецкой области.

Впрочем, у действующего Президента более ровные результаты: он во всех областях преодолевает планку в 10%, набирая от 10,1% в Днепропетровской области до 14,8% в Донецкой и 15,0% в Запорожской областях.

В то же время, у ЮВТ наблюдается явный провал на Донбассе (4,5% в Донецкой и 5,1% в Луганской областях), зато сразу в трех областях она преодолевает планку в 15% — Николаевской (15,1%), Запорожской (16,1%) и Херсонской (16,2%).

Региональная тройка

Три кандидата, имеющие основную электоральную базу на Юго-Востоке — Александр Вилкул, Юрий Бойко и Евгений Мураев — ведут борьбу в режиме «праймериз». Т.е., ввиду абсолютной невозможности прохождения во второй тур или, хотя бы, получения 3-го места в первом туре, они вынужденно соперничают между собой за более высокий результат, который ляжет в основу парламентской кампании осени 2019 года. Хотя у того же Юрия Бойко имеются проблемы с партийными перспективами, — он не только не является членом руководящих органов «Оппозиционной платформы За Жизнь!», но даже и не вступил в нее...

При этом, после резвого старта с уходом из партии «За Жизнь!» и созданием собственного проекта «Наши», Евгений Мураев резко сбавил обороты, сделав упор на работу со своим «ядерным» электоратом, который можно определить, как нечто среднее между фан-клубом и сектой, которые «замкнулись» на ТВ-канал «Наш». Не удивительно, что из восьми областей Юго-Востока у него только два 6-х и шесть 7-х мест, а результат в диапазоне от 1,6% в Днепропетровской области до 5,2% в Николаевской. Больше 4% Евгений Мураев пока набирает в Запорожской (4,8%), Донецкой (4,6%) и Харьковской (4,5%) областях.

В то же время, соперничество между Александром Вилкулом и Юрием Бойко протекает достаточно остро. У выдвиженца «Оппозиционного блока» Вилкула на Юго-Востоке 2 вторых места (Донецкая и Днепропетровская область) и 4 третьих (Луганская, Харьковская, Херсонская, Николаевская). Диапазон результатов — от 10,4% в Одесской области до 18,7% в родной Днепропетровской, при этом еще в 2-х областях он преодолевает планку в 15% (Донецкая — 16,6% и Луганская — 15,5%; близкий результат в Николаевской области — 14,6%).

У самовыдвиженца Юрия Бойко, поддержанного «оппозиционной платформой За Жизнь» три вторых места (Луганская, Харьковская и Одесская области). Его поддержка в Юго-Восточном регионе колеблется от 11,1% в Запорожской области до 17.7% в Харьковской и 17,8% — в Луганской областях.

Планки в 15% голосов он достигает в Одесской области (15,0%; здесь партийные структуры Оппозиционного блока находились под контролем той части, которая ушла в Оппозиционную платформу). Близок к этому результату Юрий Бойко и в Донецкой области (14.6%).

В целом, можно констатировать, что Вилкул и Бойко в рамках Юго-Востока (а, значит, и в целом по стране!) находятся в ситуации динамического равновесия.

Как показывают региональные фокус-группы, главными факторами поддержки Юрия Бойко являются:

поддержка центральными телеканалами («Интер», «112», «NewsOne»);

«фантомное» восприятия его частью избирателей в качестве лидера «Оппоблока»;

инерция надежды некоторых на возможность выхода Юрия Бойко во второй тур.

И если первый фактор сохраниться до конца выборов, то второй и третий неизбежно будут спадать.

P.S. Неплохие результаты — чуть выше 10% — во всех областях Юго-Востока имеет Олег Ляшко, но по субъективному мнению автора, несмотря на это, его участие в президентской кампании не несет особых интриг.