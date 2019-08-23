Войти
За время выборов полиция открыла почти тысячу уголовных дел
официально
За время выборов полиция открыла почти тысячу уголовных дел
Зеленский обещает результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
резонанс
Зеленский обещает результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

За время выборов полиция открыла почти тысячу уголовных дел

149
За время выборов полиция открыла почти тысячу уголовных дел

За время президентской и парламентской избирательной кампании были открыты 983 уголовных производства. Об этом во время расширенного заседания коллегии МВД сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

«Только по результатам выявленных нарушений в ходе избирательной президентской кампании следователями Национальной полиции было возбуждено 436 уголовных производств. По состоянию на сегодня 50 производств уже направлены в суд, в 53 производствах лицам сообщено о подозрении, еще в 22 следствие продолжается», — сказал Аваков.

Читайте также: Вакарчук призвал Зеленского внести в Раду проект изменений в Конституцию

Он также сообщил, что по результатам внеочередных парламентских выборов по фактам нарушения избирательного процесса начато 547 уголовных производств, в них 43 лицам уже сообщено о подозрении.

Арсен Аваков, досрочные выборы, Выборы-2019
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 23 августа 2019
Четверг, 22 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016