За время выборов полиция открыла почти тысячу уголовных дел

За время президентской и парламентской избирательной кампании были открыты 983 уголовных производства. Об этом во время расширенного заседания коллегии МВД сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Укринформ.
«Только по результатам выявленных нарушений в ходе избирательной президентской кампании следователями Национальной полиции было возбуждено 436 уголовных производств. По состоянию на сегодня 50 производств уже направлены в суд, в 53 производствах лицам сообщено о подозрении, еще в 22 следствие продолжается», — сказал Аваков.
Он также сообщил, что по результатам внеочередных парламентских выборов по фактам нарушения избирательного процесса начато 547 уголовных производств, в них 43 лицам уже сообщено о подозрении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016