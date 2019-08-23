За время выборов полиция открыла почти тысячу уголовных дел

За время президентской и парламентской избирательной кампании были открыты 983 уголовных производства. Об этом во время расширенного заседания коллегии МВД сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

«Только по результатам выявленных нарушений в ходе избирательной президентской кампании следователями Национальной полиции было возбуждено 436 уголовных производств. По состоянию на сегодня 50 производств уже направлены в суд, в 53 производствах лицам сообщено о подозрении, еще в 22 следствие продолжается», — сказал Аваков.

Он также сообщил, что по результатам внеочередных парламентских выборов по фактам нарушения избирательного процесса начато 547 уголовных производств, в них 43 лицам уже сообщено о подозрении.