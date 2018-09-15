Отставного админресурса барабанщики

ВМЕСТО ЭПИГРАФА

Как Вы считаете, насколько честными будут следующие выборы Президента Украины?

Полностью честными – 2%

Преимущественно честными – 15%

Не очень честными – 40%

Совсем не честными – 29%

Затруднились —14%

Старт нового политического и, одновременно, предвыборного сезона не принес каких-либо социологических сенсаций либо, даже, рейтинговых «зигзагов», но один очень важный нюанс прошел мимо «говорящих голов» отечественных экспертов.Согласно августовским данным социологической службы «Рейтинг» в ответе на вопрос «Кто, по Вашему мнению, станет следующим Президентом Украины?» [% от тех, кто имеет намерение проголосовать; числа здесь и далее округлены до целых], Петр Порошенко [14%] впервые уступил первенство Юлии Тимошенко [18%]. А это, как известно, является намного худшим индикатором для любого действующего Президента, чем «просто» отставание в президентском рейтинге [ЮВТ – 14%, ПАП – 7% от тех, кто собирается проголосовать.

Неверие украинских избирателей в победу действующего Президента вполне естественным образом передается отечественным чиновникам, на которых команда ПАП рассчитывает в качестве носителя административного ресурса. В результате чего, этот самый ресурс на сегодня существует, скорее, исключительно на бумаге.

«ИНЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ»

Впрочем, если следовать пословице «нет худа без добра», то электоральное «дно», на котором оказался Петр Порошенко, можно рассматривать и как стартовую площадку, имеющую определенные удобства. Так, абсолютное большинство (57%) сторонников действующего Президента считает, что «дела в Украине идут в правильном направлении», и только 30% придерживаются противоположной точки зрения. В то же время, «в целом по стране» оптимистичный взгляд на развитие ситуации в стране разделяет только 13% украинцев, а ответ «в неправильном направлении» выбрали 74%. Именно поэтому вполне логично – вполне в духе оптимизма сторонников – считать электоральное «дно» ядерным электоратом, который необходимо расширять в ходе кампании.

Очевидно, что Президент крайне ограничен в возможностях социальных предвыборных «чудес» – из-за экономического кризиса/сокращения производства/требований МВФ/de facto развала коалиции в ВР/самостоятельной игры премьера/ и т.д. А потому, раз «ядерный» электорат Президента доволен развитием ситуации в стране и излучает социальный оптимизм, то решено было сделать ставку на геополитический фактор – европейскую и евроатлантическую интеграцию на фоне ужесточения антироссийской риторики.

Тем самым, объективно был запущен «инерционный сценарий», согласно которому, изначально кампания распадается на два этапа, – в соответствии с числом туров. На первом этапе ставится задача выхода ПАП во второй тур [что на сегодня абсолютно не гарантировано] путем расширения «ядерного» электората – за счет радикальных «западников» и/или «патриотов». Для победы во втором туре, разумеется, требуется чудо в виде выхода в него пресловутого «кандидата от Юго-Востока»… Но, пока что «инерционный сценарий» выводит во второй тур ЮВТ. Поэтому, невзирая на выбранную стратегию и тактику, команда действующего Президента просто вынуждена соотносить ПАП с ЮВТ.

Мы опускаем детали политических технологий, используемых командой ПАП, и просто попытаемся оценить перспективность выбранной стратегии предвыборной борьбы. В этом нам поможет социологическое исследование Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра им. Разумкова, проведенное 18-22 августа с.г., в котором – в числе прочего – были исследованы мотивации и критерии, на основе которых избиратели определяются со своим выбором лидера страны.

Несмотря на схожесть и пересечение понятий «мотивация» и «критерий», первый мы относим к уже имеющимся предпочтениям определившихся избирателей, а второй – к ориентирам в процессе оценке и/или переоценке кандидатов в ходе будущей кампании всеми избирателями.

МОТИВАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ

Ответ на вопрос «Почему Вы решили проголосовать именно за этого кандидата?» [% от тех, кто назвал конкретного кандидата; можно было выбрать не более 5 вариантов что респондент считает необходимым] дал пять ярко выраженных ответов-«лидеров»:

1-2. Этот кандидат привлекает меня как личность (36%)

1-2. Мне близки идеи и предложения этого кандидата (36%)

3. Этот кандидат видит реальные пути преодоления экономического кризиса и обеспечения экономического подъема страны (26%)

4-5. Этот кандидат может обеспечить мир на Донбассе (21%)

4-5. Этот кандидат имеет лучшую стратегию будущего развития страны (20%)

Тройки основных мотиваций пары главных конкурентов в рамках «инерционного сценария» оказались следующими.

Юлия Тимошенко [% от сторонников, через черту – % данной мотивации у всех определившихся]:

привлекает, как личность – 39%/36%;

близость идей и предложений – 35%/36%;

видит реальные пути преодоления экономического кризиса и обеспечения экономического подъема страны – 35%/26%.

Петр Порошенко [% от сторонников, через черту – % данной мотивации у всех определившихся]:

уже много сделал для Украины – 33%/12%;

близость идей и предложений – 28%/36%;

этого кандидата уважают в мире – 25%/8%.

Как мы видим, если главные мотивации сторонников ЮВТ совпадают или достаточно близки с мотивациями определившихся избирателей, то в случае ПАП действует «персональная» система мотиваций с гипертрофированными факторами «уже много сделал для Украины» и «этого кандидата уважают в мире». Это создает дополнительные барьеры для «перетока» голосов к действующему Президенту от других кандидатов.

На эту объективную проблему старта избирательной кампании наложился субъективный фактор:

ПАП выбрал для своей кампании темы, удобные для себя и своих политтехнологов, но мало востребованные с точки зрения мотивации избирателей. Ответы «Этот кандидат сможет добиться вступления Украины в НАТО и сделать существенные шаги на пути европейской интеграции» и «Этот кандидат сможет противостоять агрессии России и обеспечить независимость Украины и ее безопасность» выбрали лишь по 7% определившихся избирателей. [для справки: способность кандидата «вернуть Крым в Украину» востребована лишь 4% определившихся].

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Полученные ответы на вопрос «Что больше всего повлияет на Ваш выбор кандидата?» [% от всех опрошенных; можно было указать все, что респондент считает необходимым] вполне четко разделяются на три группы по значимости.

Первая группа:

личные качества – 57%

предыдущая деятельность – 43%

программа и предложения – 40%

Как мы видели, «личные качества» являются важнейшим фактором лидерства Юлии Тимошенко, в то время как команда Петра Порошенко – у которого на этом направлении серьезные проблемы [см. выше] – пока не демонстрирует развитие данной линии.

Сторонники действующего Президента, как мы видели, высоко оценивают его «предыдущую деятельность» [«уже много сделал для Украины» – см. выше], но здесь Петр Порошенко упирается в одну из стенок своего электорального гетто. Ибо почти три четверти украинцев, считающих, что «события в Украине развиваются в неправильном направлении» это, прежде всего, жесткий приговор именно «предыдущей деятельности» Президента.

В то же время, «предыдущая деятельность» ЮВТ, хотя и допускает различные интерпретации – в зависимости от уровня симпатий/антипатий – но, в целом, имеет на сегодня весьма выгодный «фон» в виде «предыдущей деятельности» ПАП.

Что же касается «программы и предложений», то, как мы видели, экономические антикризисные тезисы ЮВТ вполне соответствуют электоральному «мейнстриму», в то время как тематика кампании ПАП близка к маргинальной…

Вторая группа:

выступления в публичных дебатах – 18%

команда соратников – 14%

советы людей, которым я доверяю – 12%

Что касается участия в дебатах, то ЮВТ регулярно участвует в телевизионных ток-шоу, в то время, как главной формой присутствия ПАП в СМИ – это выступления-«монологи» и ответы на вопросы журналистов.

То, что «команда соратников» никогда не была самым сильным местом ЮВТ – общеизвестно. Однако, переходя от величин абсолютных к относительным, мы должны объективно признать: Президенту вообще некого из своих «соратников» предъявить в публичной сфере без ущерба доля своего рейтинга, в то время, как фронтмены «Батькивщины» вполне удовлетворительно дополняют своего лидера в информационном пространстве.

Аналогичная ситуация с пресловутыми «лидерами общественного мнения» (ЛОМ) – круг сторонников ЮВТ, сформировавший в ходе обсуждения Общественного Договора, несколько усилил «блоггерскую» команду лидера президентской гонки, в то время, как с президентом осталась все та же, откровенно раздражающая соцсети команда «порохоботов».

Третья группа:

публикации в СМИ – 8%

наличие компромата – 7%

наглядная агитация, плакаты – 4%

У трех последних «критериев выбора» настолько красноречивы показатели «веса», что можно ограничиться лишь одним замечанием – расчеты президентского штаба на некий «убойный компромат» малореалистичны; впрочем, новый компромат на ПАП также уже не будет иметь особого электорального значения.

Как мы видим, в борьбе за неопределившихся [как основной ресурс роста рейтингов кандидатов] шансы ЮВТ выглядят предпочтительнее. Тем более, что в первую очередь будет востребована предвыборная программа, опирающаяся на социально-экономические ориентиры, а не геополитические.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: И ВНОВЬ ОБ «АДМИНРЕСУРСЕ»

Разумеется, все изложенные автором соображения и обобщения в той или иной степени – как через социологию, так и методом «проб и ошибок» – понятны и команде действующего президента. А это значит, что мысль о массированном использовании «административного ресурса» будет время от времени посещать различные умы в Администрации Президента.

Однако, рядовой чиновник будет до конца выборов полностью дезориентирован излишней политической самостоятельностью премьера Владимира Гройсмана, демонстративной нелояльностью главы МИД Арсена Авакова, активным поиском «запасного аэродрома» Генеральным прокурором Юрием Луценко, непредсказуемыми «децимациями» со стороны НАБУ и САП и т.п…

В результате те, «на ком держится админресурс», предпочтут в лучшем случае сохранять нейтралитет, в худшем – перейти на сторону более «рейтингоносных» кандидатов, нежели действующий Президент.

И последний штрих в плане предсказания уровня лояльности чиновников в предвыборный период: в проекте государственного бюджета Украины на 2019 предусмотрено «замораживание» заработной платы госслужащим, которые работают в министерствах и ведомства. О чем радостно сообщила «на камеру» представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко.