Глава парламента Словакии: Украина уже обманула нас когда-то с «мертвым» журналистом

Лидер Словацкой национальной партии (SNS) и председатель словацкого парламента — Национального совета Андрей Данко считает, что украинская власть может скрывать правду о событиях 25 ноября в Азово-Керченской акватории. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам главы парламента, этот конфликт должен быть решен с «холодной головой, а не показывая пальцем, пока не будет известно, каким образом это произошло».

«Для нас очень опасно, если напряженность усиливается. Но столь же опасно для нас делать заявления со дня на день на основе статей из медиа», — сказал Андрей Данко.

«Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом. (Позже в партии уточнили, что речь идет о спецоперации с Аркадием Бабченко — Ред.). Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций, важный мир между Украиной и Россией», — сказал он.

Данко также упомянул о предстоящих президентских выборах в Украине в контексте событий в Азовском море.

«Также необходимо воспринимать конкретную ситуацию в Украине — не все белое или черное. Мы молимся, чтобы этот конфликт остановился как можно скорее дипломатическими средствами. Однако санкции неэффективны. Словакия должна настаивать на таком давлении, чтобы обе стороны садились за стол переговоров и решали ситуацию без военного положения», — сказал Данко.

Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины и захватили три корабля.