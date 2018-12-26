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Украина ввела санкции против физлиц и компаний РФ из-за инцидента в Керченском проливе

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Украина ввела санкции против физлиц и компаний РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Свет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в среду принял решение о введении дополнительных санкций в отношении российских физических и юридических лиц.

«По результатам обсуждения вопроса „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“ решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины», — говорится в сообщении пресс-службе СНБО.

Кроме того, введены «ограничительные меры» против организаторов выборов в Донбассе, а также «в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 и незаконного содержание их в российских тюрьмах».

По данным Мин ВОТ, санкции должны затронуть:

— 14 юридических лиц, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;

— 23 физлица, привлеченных к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или принявших участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации Крыма и Севастополя;

— российские предприятия и предприятия из стран Европы, обеспечивающие деятельность ООО «Титановые инвестиции» в Армянске на территории Крыма;

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— юрлиц, привлеченных к организации перевозок через порты «Темрюк», «Кавказ» и Керченскую паромную переплаву;

— физлиц, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

санкции, Керченский пролив, отношения с Россией
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Среда, 26 декабря 2018
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