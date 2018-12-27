Все захваченные РФ моряки заявили, что они пленные

Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они военнопленные. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

«По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня», — написал он.

Напомним, что 25 ноября российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.

Согласно решению российских судов, под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года. Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве.