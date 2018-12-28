Нурсултан Назарбаев призвал Россию и Украину помириться

Президент Казахстана подчеркнул, что Москве и Киеву не следует уповать на то, что «кто-то придет помирить их».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины сесть за стол переговоров, в том числе обсудить урегулирование инцидента в Керченском проливе.

«Я призываю и Украину, и Россию по межгосударственным отношениям не уповать, что кто-то придет помирить их. Самим надо выйти на прямые контакты и сесть за стол переговоров и решать эти вопросы», — сказал Назарбаев в интервью казахстанским СМИ, показанном по телевидению в пятницу.

Он также высказался за скорейшее урегулирование ситуации, сложившейся после инцидента в Керченском проливе. «Вот керченская проблема, вчера я разговаривал по телефону с Порошенко. Он трактует это так, что это просто проходили какие-то небольшие катера, на них напали. Российская сторона считает, что это чистая провокация. Мы что эксперты? Нас там не было», — отметил Назарбаев.

«Я говорю, что только вы можете решать вместе, сесть и обсудить и снять эти вопросы», — пояснил президент Казахстана.