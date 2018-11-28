Порошенко поблагодарил партнеров за поддержку Украины

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN поблагодарил международные организации и мировых лидеров за солидарность и реакцию на российскую агрессию против Украины.
«Президент Петр Порошенко поблагодарил руководство НАТО, Европейского Союза, США, других стран-партнеров за солидарность с нашей страной в условиях акта прямой агрессии России против Украины», — говорится в сообщении на сайте главы государства в среду утром.
Петр Порошенко рассказал об обстоятельствах и деталях агрессии российских военных против украинских моряков, которая произошла 25 ноября в акватории Керченского пролива.
«Это первый раз, когда Путин уже просто не скрывает более, что это был его приказ применить вооруженные силы и открыто расстрелять украинских военных на наших кораблях», — подчеркнул президент.
Глава государства также подчеркнул, что Украина имеет двустороннее соглашение с Россией о свободном судоходстве в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.
«В соответствии с этим соглашением мы имеем абсолютную свободу передвижения через Керченский пролив и в Азовском море, без каких-либо ограничений», — сказал Петр Порошенко и добавил, что задерживать, более того — блокировать украинские суда абсолютно противозаконно соответствии с международным правом по свободной навигации.
«Это очень опасный прецедент и мы должны обеспечить международную реакцию, потому что завтра любое международное судно может быть подвергнуто нападению. Мы не можем больше с этим мириться», — отметил глава государства.
«В соответствии с международным правом — это прямой акт агрессии, который полностью подпадает под резолюцию ООН», — сказал он и уточнил, что это нападение состоялся «в нейтральных международных водах Черного моря».
Порошенко призвал весь мир проявить единство и солидарность с Украиной в защите ее свободы и демократии.
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