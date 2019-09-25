Гривна обновила четырехлетний максимум к доллару

Национальный банк Украины на четверг, 26 сентября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,12 гривны/доллар. Таким образом значение курса обновило четырехлетний максимум.

Официальный курс к евро на завтра установлен на уровне 26,49 гривны/евро.

Согласно информации дилеров коммерческих банков, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,18/24,20 гривны/доллар, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривны к евро были на уровне 26,56/26,58 гривнф/евро, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.