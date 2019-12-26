Нафтогаз перечислит в госбюджет 8,5 миллиарда дивидендов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выплатит госбюджету 8,5 млрд грн дивидендов с прибыли за девять месяцев 2019 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 26 декабря 2019 года № 1339-р, обнародованном на Правительственном портале.

«Акционерному обществу «Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ не позднее 27 декабря 2019 г. направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд. гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», — говорится в распоряжении.

Также Кабмин установил, что во время расчета и уплаты дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» будет учитываться вышеуказанная сумма выплаты.

Напомним, что за 9 месяцев 2019 года группа «Нафтогаз» получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн, что на 27% больше результата 9 месяцев 2018 года. Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2019 года составила 28,9 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат достигнут в основном за счет показателей сегментов «Транзит природного газа» и «Интегрированный газовый бизнес».