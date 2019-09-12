«Нафтогаз» уже уплатил в бюджет почти 80 миллиардов

Группа «Нафтогаз» за 8 месяцев 2019 года уплатила в государственный бюджет Украины 79,8 миллиарда гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» в Facebook.

Отмечается, что это около 16% общих доходов госбюджета за этот период.

«Наш вклад является наибольшим показателем как среди государственных, так и среди частных компаний. Как по мне, это — далеко не единственный, но очень красноречивый ответ на популярный вопрос: «А какую собственно ценность создает „Нафтогаз“ для своих акционеров — граждан Украины?», — заявил глава компании Андрей Коболев.

Напомним, что по результатам 2018 года совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 137,8 млрд грн.