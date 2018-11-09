Коболев похвастался суммой поступлений в госбюджет от «Нафтогаза»

За 10 месяцев 2018 года «Нафтогаз» заплатил в госбюджет около 103 миллиардов гривен. Об этом сообщил руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в Facebook.
Он отметил, что это 17% от всех бюджетных поступлений.
В то же время Коболев посетовал на заоблачный уровень нерасчетов со стороны облгазсбытов.
При этом он отметил, что основным источником компенсации нерасчетов за реализованный таким посредникам газ являются доходы от деятельности по транзиту газа, включающие как обычные доходы, так и выигрыш в Стокгольмском арбитраже.
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