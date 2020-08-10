Лукашенко заявил, что «овцами» управляли из Польши, Великобритании и Чехии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что протестующими в ходе состоявшихся вечером 9 августа акций управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Мы отфиксировали — вам это известно как бывшему разведчику — звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал белорусский лидер на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.

Напомним, что около 3 тысяч человек задержаны в Беларуси за участие в несанкционированных массовых акциях 9 августа, сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел страны.