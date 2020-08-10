Войти
Шмыгаль хочет создать свободные экономические зоны на Донбассе
инициатива
Шмыгаль хочет создать свободные экономические зоны на Донбассе
Зеленский призвал Лукашенко и протестующих к диалогу
позиция
Зеленский призвал Лукашенко и протестующих к диалогу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Лукашенко заявил, что «овцами» управляли из Польши, Великобритании и Чехии

1 961
Лукашенко заявил, что «овцами» управляли из Польши, Великобритании и Чехии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что протестующими в ходе состоявшихся вечером 9 августа акций управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Мы отфиксировали — вам это известно как бывшему разведчику — звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал белорусский лидер на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.

Читайте также: Белорусская оппозиция не признает результаты выборов

Напомним, что около 3 тысяч человек задержаны в Беларуси за участие в несанкционированных массовых акциях 9 августа, сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Беларусь, выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 1 час 1 минута назад

А почему из посольств не звонили - отключили свет и воду?

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 августа 2020
Воскресенье, 9 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016