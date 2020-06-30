Шесть претендентов на пост президента Беларуси собрали необходимые подписи

Необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Беларуси были собраны шестью претендентами. Такие данные опубликовал на своем сайте во вторник ЦИК страны.

В число набравших необходимый объем подписей претендентов вошли, в частности, действующий глава государства Александр Лукашенко и арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

По данным ЦИК, в поддержку выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства признаны действительными 1 939 572 подписи, Виктора Бабарико — 165 744, Сергея Черечня — 143 109, Анны Канопацкой — 146 558, Андрея Дмитриева — 106 841 и Светланы Тихановской — 104 757. Не набрал нужного количества достоверных подписей экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Из более чем 200 тыс. сданных в комиссии подписей действительными признано 75 249 подписей.

До 4 июля претенденты, сдавшие ранее на проверку подписи, должны подать в ЦИК документы на регистрацию кандидатами в президенты. Среди них — заявление о согласии баллотироваться на пост главы государства, декларация о доходах и имуществе за 2019 год и анкета с биографическими данными. Эти документы также подлежат проверке.

К настоящему времени в ЦИК подали документы на регистрацию 5 претендентов, включая Цепкало. Пока не поступили документы от Лукашенко и Тихановской. Последний день подачи документов — 4 июля. Регистрация кандидатов пройдет в период с 5 по 14 июля. Президентские выборы назначены на 9 августа.