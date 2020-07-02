Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты

В Центризбирком Беларуси поступили документы на регистрацию действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на ЦИК.
«Подали буквально минут десять назад» — сообщили в приемной Центризбиркома. Лукашенко предоставил документы на участие в президентских выборах последним из претендентов.
30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, сданных участниками президентской кампании. Чтобы попасть в избирательный бюллетень, они должны были собрать не менее 100 тыс. подписей граждан. Как свидетельствуют данные Центризбиркома, сделать это помимо Лукашенко смогли пять кандидатов.
У Лукашенко действительными признаны 1 939 572 подписи. Следом за ним идет экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (165 744 подписи). При этом сейчас Бабарико находится в СИЗО после того, как его задержали 18 июня по подозрению в попытках воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям.
Достаточно подписей собрали еще три политика: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень.
Выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016