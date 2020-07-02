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Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты

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Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты

В Центризбирком Беларуси поступили документы на регистрацию действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на ЦИК.

«Подали буквально минут десять назад» — сообщили в приемной Центризбиркома. Лукашенко предоставил документы на участие в президентских выборах последним из претендентов.

30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, сданных участниками президентской кампании. Чтобы попасть в избирательный бюллетень, они должны были собрать не менее 100 тыс. подписей граждан. Как свидетельствуют данные Центризбиркома, сделать это помимо Лукашенко смогли пять кандидатов.

У Лукашенко действительными признаны 1 939 572 подписи. Следом за ним идет экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (165 744 подписи). При этом сейчас Бабарико находится в СИЗО после того, как его задержали 18 июня по подозрению в попытках воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям.

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Достаточно подписей собрали еще три политика: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.

Беларусь, выборы
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Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

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Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
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