Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты

В Центризбирком Беларуси поступили документы на регистрацию действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на ЦИК.

«Подали буквально минут десять назад» — сообщили в приемной Центризбиркома. Лукашенко предоставил документы на участие в президентских выборах последним из претендентов.

30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, сданных участниками президентской кампании. Чтобы попасть в избирательный бюллетень, они должны были собрать не менее 100 тыс. подписей граждан. Как свидетельствуют данные Центризбиркома, сделать это помимо Лукашенко смогли пять кандидатов.

У Лукашенко действительными признаны 1 939 572 подписи. Следом за ним идет экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (165 744 подписи). При этом сейчас Бабарико находится в СИЗО после того, как его задержали 18 июня по подозрению в попытках воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям.

Достаточно подписей собрали еще три политика: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.