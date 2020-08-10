Белорусская оппозиция не признает результаты выборов

Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его конкурентка — 9,9%.
В штабе заявили о том, что, согласно данным с участков во всех районах страны, за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей.
Вечером 9 августа, после завершения голосования, белорусские СМИ и ряд Telegram-каналов начали публиковать собственную социологию, согласно которой Тихановская побеждает в первом туре с результатом 60-70% против 3-6% у Лукашенко. А Википедия указала Светлану Тихановскую президентом Беларуси.
В понедельник, 10 августа, советники кандидата в президенты намерены дать брифинг, на котором сообщат о своих дальнейших действиях.
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