Белорусская оппозиция не признает результаты выборов

Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его конкурентка — 9,9%.

В штабе заявили о том, что, согласно данным с участков во всех районах страны, за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей.

Вечером 9 августа, после завершения голосования, белорусские СМИ и ряд Telegram-каналов начали публиковать собственную социологию, согласно которой Тихановская побеждает в первом туре с результатом 60-70% против 3-6% у Лукашенко. А Википедия указала Светлану Тихановскую президентом Беларуси.

В понедельник, 10 августа, советники кандидата в президенты намерены дать брифинг, на котором сообщат о своих дальнейших действиях.