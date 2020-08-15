В Беларуси завтра планируют провести масштабный марш свободы

В Беларуси на воскресенье, 16 августа, запланировали масштабный марш за свободу одновременно во всех населенных пунктах страны.

Об этом сообщается на оппозиционном Telegram-канале NEXTA.

Начало марша - в 14:00.

"Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами. Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минске марш начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям. Также аналогичные акции состоятся на центральных улицах и площадях других городов и населенных пунктов страны.

Как сообщалось, в Беларуси после выборов президента 9 августа начались массовые акции протеста. Силовики жестко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек.

В последние дни к протестующим присоединяются сотрудники нкоторых заводов, больниц и предприятий, которые устраивают пикеты и забастовки.

Тем времени 14 августа ЦИК Беларуси объявила победителем выборов действующего главу государства Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов избирателей, его главная соперница Светлана Тихановская - 10,09%.